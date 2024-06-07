«Мэри Спенсер (Кан)» – «Април Хантер (Вел)». 07.06.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Мэри Спенсер (Кан) проведет 07-го июня 2024 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Април Хантер (Вел). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 01:00 по московскому времени Мэри Спенсер (Кан) и Април Хантер (Вел) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 07-го июня 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Мэри Спенсер (Кан) и Април Хантер (Вел) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Мэри Спенсер (Кан).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мэри Спенсер (Кан) — Април Хантер (Вел):

победа Мэри Спенсер (Кан) – 1.195, ничья – 23, победа Април Хантер (Вел) – 5.65

Прогноз на матч Мэри Спенсер (Кан) – Април Хантер (Вел) Бои, титульный бой, 07-го июня 2024 года :

Ставки по коэффициенту 1.195 окажутся выигрышными, если Мэри Спенсер (Кан) станет победителем боя. Если выиграет Април Хантер (Вел), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 5.65.

История личных встреч

В профессиональной карьере Мэри Спенсер (Кан) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Мэри Спенсер (Кан) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Мэри Спенсер (Кан) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Мэри Спенсер (Кан) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Мэри Спенсер (Кан) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Мэри Спенсер (Кан) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Април Хантер (Вел) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Април Хантер (Вел) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Април Хантер (Вел) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Април Хантер (Вел) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Април Хантер (Вел) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Мэри Спенсер (Кан) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Мэри Спенсер (Кан) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Мэри Спенсер (Кан) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Мэри Спенсер (Кан) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Април Хантер (Вел) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Април Хантер (Вел) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Април Хантер (Вел) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Април Хантер (Вел) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Април Хантер (Вел) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Мэри Спенсер (Кан) – Април Хантер (Вел) 07.06.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Мэри Спенсер (Кан) и Април Хантер (Вел). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Мэри Спенсер (Кан) и Април Хантер (Вел) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Мэри Спенсер (Кан) и Април Хантер (Вел). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Мэри Спенсер (Кан) и Април Хантер (Вел) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Мэри Спенсер (Кан) и Април Хантер (Вел) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Мэри Спенсер (Кан) и Април Хантер (Вел), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Мэри Спенсер (Кан) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Мэри Спенсер (Кан) — Април Хантер (Вел) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Април Хантер (Вел).

Мэри Спенсер (Кан)

Свою самую выдающуюся победу Мэри Спенсер (Кан) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Мэри Спенсер (Кан) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Мэри Спенсер (Кан) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Мэри Спенсер (Кан) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Мэри Спенсер (Кан) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Април Хантер (Вел)

Април Хантер (Вел) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Април Хантер (Вел) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Април Хантер (Вел) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Април Хантер (Вел) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Април Хантер (Вел) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Мэри Спенсер (Кан) — Април Хантер (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 07-го июня 2024 года

Так как Мэри Спенсер (Кан) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Април Хантер (Вел).

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Мэри Спенсер (Кан) будет намного сильнее, чем Април Хантер (Вел), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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