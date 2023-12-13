«Джохан Гхазали (Млз)» – «Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье)». 08.06.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 08 июня должен состояться бой Джохан Гхазали (Млз) — Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 03:50 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Джохан Гхазали (Млз) и Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Джохан Гхазали (Млз) обладает несколькими чемпионскими титулами и 08 июня предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье), так что вряд ли в 03:50 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джохан Гхазали (Млз) — Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье):

победа Джохан Гхазали (Млз) – 0, ничья – 0, победа Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) – 0

Прогноз на матч Джохан Гхазали (Млз) – Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08 июня :

Букмекерские конторы на бой Джохан Гхазали (Млз) — Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Джохан Гхазали (Млз) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Джохан Гхазали (Млз) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Джохан Гхазали (Млз) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Джохан Гхазали (Млз) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Джохан Гхазали (Млз) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Джохан Гхазали (Млз) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) должен быть в хорошей физической форме. Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Джохан Гхазали (Млз) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Джохан Гхазали (Млз) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Джохан Гхазали (Млз) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Джохан Гхазали (Млз) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Джохан Гхазали (Млз) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Джохан Гхазали (Млз) – Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) 08.06.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джохан Гхазали (Млз) и Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джохан Гхазали (Млз) и Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джохан Гхазали (Млз) и Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джохан Гхазали (Млз) и Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Джохан Гхазали (Млз) сейчас находится на пике формы, так что Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Джохан Гхазали (Млз).

На чемпионский бой Джохан Гхазали (Млз) — Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джохан Гхазали (Млз)

Джохан Гхазали (Млз) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Джохан Гхазали (Млз) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Джохан Гхазали (Млз) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Джохан Гхазали (Млз) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Джохан Гхазали (Млз) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье)

Прошлый бой Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Джохан Гхазали (Млз) — Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08 июня

Спортивные эксперты считают, что Джохан Гхазали (Млз) сейчас намного сильнее, чем Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Джохан Гхазали (Млз) будет намного сильнее, чем Нгуйен Тран Дуй Нхат (Вье), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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