«Тедди Адлингтон Стрингер (Анг)» – «Джереми Мэтью Фатторуссо (США)». 08.06.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 08-го июня 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) — Джереми Мэтью Фатторуссо (США). На ринге его участники появятся в 04:40 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) обладает несколькими чемпионскими титулами и 08-го июня 2024 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Джереми Мэтью Фатторуссо (США), так что вряд ли в 04:40 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) — Джереми Мэтью Фатторуссо (США):

победа Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) – 1.12, ничья – 60, победа Джереми Мэтью Фатторуссо (США) – 6.1

Прогноз на матч Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) – Джереми Мэтью Фатторуссо (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08-го июня 2024 года :

Ставки по коэффициенту 1.12 окажутся выигрышными, если Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) станет победителем боя. Если выиграет Джереми Мэтью Фатторуссо (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 6.1.

История личных встреч

Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Джереми Мэтью Фатторуссо (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Джереми Мэтью Фатторуссо (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Джереми Мэтью Фатторуссо (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Джереми Мэтью Фатторуссо (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Джереми Мэтью Фатторуссо (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Джереми Мэтью Фатторуссо (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джереми Мэтью Фатторуссо (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джереми Мэтью Фатторуссо (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джереми Мэтью Фатторуссо (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джереми Мэтью Фатторуссо (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джереми Мэтью Фатторуссо (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джереми Мэтью Фатторуссо (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) – Джереми Мэтью Фатторуссо (США) 08.06.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) и Джереми Мэтью Фатторуссо (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) и Джереми Мэтью Фатторуссо (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) — Джереми Мэтью Фатторуссо (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) — Джереми Мэтью Фатторуссо (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джереми Мэтью Фатторуссо (США).

Тедди Адлингтон Стрингер (Анг)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Джереми Мэтью Фатторуссо (США)

Никаких высот Джереми Мэтью Фатторуссо (США) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Джереми Мэтью Фатторуссо (США) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Джереми Мэтью Фатторуссо (США) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Джереми Мэтью Фатторуссо (США) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) — Джереми Мэтью Фатторуссо (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08-го июня 2024 года

Спортивные эксперты считают, что Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) сейчас намного сильнее, чем Джереми Мэтью Фатторуссо (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) — Джереми Мэтью Фатторуссо (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Тедди Адлингтон Стрингер (Анг) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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