«Теренс Балело (ЮАР)» – «Тумело Маньямала (ЮАР)». 06.06.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 06 июня должен состояться бой Теренс Балело (ЮАР) — Тумело Маньямала (ЮАР), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Теренс Балело (ЮАР) и Тумело Маньямала (ЮАР) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Теренс Балело (ЮАР) — Тумело Маньямала (ЮАР) пройдет 06 июня, и можно не сомневаться, что в 21:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Теренс Балело (ЮАР) имеет две победы нокаутом, а Тумело Маньямала (ЮАР) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Теренс Балело (ЮАР) — Тумело Маньямала (ЮАР):

победа Теренс Балело (ЮАР) – 0, ничья – 0, победа Тумело Маньямала (ЮАР) – 0

Прогноз на матч Теренс Балело (ЮАР) – Тумело Маньямала (ЮАР) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06 июня :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Теренс Балело (ЮАР) не очень выгодно, а вот Тумело Маньямала (ЮАР) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Теренс Балело (ЮАР) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Теренс Балело (ЮАР) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Теренс Балело (ЮАР) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Теренс Балело (ЮАР) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Теренс Балело (ЮАР) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Тумело Маньямала (ЮАР) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Тумело Маньямала (ЮАР) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Тумело Маньямала (ЮАР) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Тумело Маньямала (ЮАР) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Тумело Маньямала (ЮАР) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Теренс Балело (ЮАР) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Теренс Балело (ЮАР) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Теренс Балело (ЮАР) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Теренс Балело (ЮАР) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Теренс Балело (ЮАР) валится с ног. К тому же, Теренс Балело (ЮАР) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Теренс Балело (ЮАР) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Тумело Маньямала (ЮАР) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Тумело Маньямала (ЮАР) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Тумело Маньямала (ЮАР) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Тумело Маньямала (ЮАР) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Теренс Балело (ЮАР) – Тумело Маньямала (ЮАР) 06.06.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Теренс Балело (ЮАР) и Тумело Маньямала (ЮАР). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Теренс Балело (ЮАР) и Тумело Маньямала (ЮАР) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Теренс Балело (ЮАР) и Тумело Маньямала (ЮАР) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Теренс Балело (ЮАР) и Тумело Маньямала (ЮАР) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Теренс Балело (ЮАР) и Тумело Маньямала (ЮАР) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Теренс Балело (ЮАР) — Тумело Маньямала (ЮАР) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Теренс Балело (ЮАР) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Теренс Балело (ЮАР) — Тумело Маньямала (ЮАР) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Тумело Маньямала (ЮАР) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Теренс Балело (ЮАР)

Теренс Балело (ЮАР) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Теренс Балело (ЮАР) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Теренс Балело (ЮАР) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Теренс Балело (ЮАР) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Теренс Балело (ЮАР) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Тумело Маньямала (ЮАР)

Последний раз Тумело Маньямала (ЮАР) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Тумело Маньямала (ЮАР) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Тумело Маньямала (ЮАР) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Тумело Маньямала (ЮАР) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Тумело Маньямала (ЮАР)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Тумело Маньямала (ЮАР) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Теренс Балело (ЮАР) — Тумело Маньямала (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06 июня

Несмотря на то, что Теренс Балело (ЮАР) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Тумело Маньямала (ЮАР) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Теренс Балело (ЮАР) будет намного сильнее, чем Тумело Маньямала (ЮАР), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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