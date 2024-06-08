«Тарик Хбабес (Мар)» – «Паскаль Туре (Фра)». 08.06.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 08 июня должен состояться бой Тарик Хбабес (Мар) — Паскаль Туре (Фра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Тарик Хбабес (Мар) и Паскаль Туре (Фра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Тарик Хбабес (Мар) обладает несколькими чемпионскими титулами и 08 июня предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Паскаль Туре (Фра), так что вряд ли в 21:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тарик Хбабес (Мар) — Паскаль Туре (Фра):

победа Тарик Хбабес (Мар) – 0, ничья – 0, победа Паскаль Туре (Фра) – 0

Прогноз на матч Тарик Хбабес (Мар) – Паскаль Туре (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08 июня :

Букмекерские конторы на бой Тарик Хбабес (Мар) — Паскаль Туре (Фра) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Тарик Хбабес (Мар) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Тарик Хбабес (Мар) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Тарик Хбабес (Мар) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Тарик Хбабес (Мар) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Тарик Хбабес (Мар) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Тарик Хбабес (Мар) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Паскаль Туре (Фра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Паскаль Туре (Фра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Паскаль Туре (Фра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Паскаль Туре (Фра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Паскаль Туре (Фра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Тарик Хбабес (Мар) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Тарик Хбабес (Мар) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Тарик Хбабес (Мар) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Тарик Хбабес (Мар) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Тарик Хбабес (Мар) валится с ног. К тому же, Тарик Хбабес (Мар) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Тарик Хбабес (Мар) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Паскаль Туре (Фра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Паскаль Туре (Фра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Паскаль Туре (Фра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Паскаль Туре (Фра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Тарик Хбабес (Мар) – Паскаль Туре (Фра) 08.06.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Тарик Хбабес (Мар) и Паскаль Туре (Фра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Тарик Хбабес (Мар) и Паскаль Туре (Фра) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Тарик Хбабес (Мар) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Паскаль Туре (Фра) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Тарик Хбабес (Мар) сейчас находится на пике формы, так что Паскаль Туре (Фра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Тарик Хбабес (Мар).

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Тарик Хбабес (Мар) — Паскаль Туре (Фра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Паскаль Туре (Фра).

Тарик Хбабес (Мар)

В своей профессиональной карьере Тарик Хбабес (Мар) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Тарик Хбабес (Мар) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Тарик Хбабес (Мар) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Тарик Хбабес (Мар) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Тарик Хбабес (Мар) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Паскаль Туре (Фра)

Никаких высот Паскаль Туре (Фра) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Паскаль Туре (Фра) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Паскаль Туре (Фра) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Паскаль Туре (Фра) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Тарик Хбабес (Мар) — Паскаль Туре (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08 июня

Спортивные эксперты считают, что Тарик Хбабес (Мар) сейчас намного сильнее, чем Паскаль Туре (Фра), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

В этом бою Тарик Хбабес (Мар) является очевидным фаворитом, ведь Паскаль Туре (Фра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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