Ломакин/Сарайва Дос Сантос — Счелл/Уолтерс. Прогноз, ставки на матч. ITF (08.06.24)

08-го июня 2024 года в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ломакин/Сарайва Дос Сантос , а противостоять в этом поединке будет Счелл/Уолтерс.



08-го июня 2024 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Ломакин/Сарайва Дос Сантос и Счелл/Уолтерс. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 13:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Ломакин/Сарайва Дос Сантос может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ломакин/Сарайва Дос Сантос — Счелл/Уолтерс:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 08-го июня 2024 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Ломакин/Сарайва Дос Сантос и Счелл/Уолтерс. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 13:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Ломакин/Сарайва Дос Сантос имеет на своем счету три победы, Счелл/Уолтерс может похвастаться четырьмя.

Ломакин/Сарайва Дос Сантос

В этом сезоне Ломакин/Сарайва Дос Сантос имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Ломакин/Сарайва Дос Сантос может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Ломакин/Сарайва Дос Сантос еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Счелл/Уолтерс

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Счелл/Уолтерс на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Счелл/Уолтерс демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Счелл/Уолтерс имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Счелл/Уолтерс намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Счелл/Уолтерс не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Счелл/Уолтерс будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Счелл/Уолтерс и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Счелл/Уолтерс умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Ломакин/Сарайва Дос Сантос — Счелл/Уолтерс

Длительное время Ломакин/Сарайва Дос Сантос и Счелл/Уолтерс не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Ломакин/Сарайва Дос Сантос и Счелл/Уолтерс. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Ломакин/Сарайва Дос Сантос — Счелл/Уолтерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.06.24)

Ломакин/Сарайва Дос Сантос

На данном турнире Ломакин/Сарайва Дос Сантос выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Ломакин/Сарайва Дос Сантос выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Ломакин/Сарайва Дос Сантос допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Ломакин/Сарайва Дос Сантос особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Ломакин/Сарайва Дос Сантос, это умение играть на травяных кортах.

Счелл/Уолтерс

Счелл/Уолтерс лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Счелл/Уолтерс играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Счелл/Уолтерс начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Счелл/Уолтерс выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Счелл/Уолтерс сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Ломакин/Сарайва Дос Сантос — Счелл/Уолтерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ломакин/Сарайва Дос Сантос и Счелл/Уолтерс, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ломакин/Сарайва Дос Сантос и Счелл/Уолтерс играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ломакин/Сарайва Дос Сантос, и Счелл/Уолтерс неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ломакин/Сарайва Дос Сантос — Счелл/Уолтерс: соперники не будут долго запрягать

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Ломакин/Сарайва Дос Сантос и Счелл/Уолтерс, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Ломакин/Сарайва Дос Сантос и Счелл/Уолтерс уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ломакин/Сарайва Дос Сантос — Счелл/Уолтерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Ломакин/Сарайва Дос Сантос и Счелл/Уолтерс. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Ломакин/Сарайва Дос Сантос и для Счелл/Уолтерс, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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