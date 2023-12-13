Муниципаль Чиллан — Труэнос Де Талька. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.06.24)

Прогноз и ставка на матч Муниципаль Чиллан — Труэнос Де Талька 09-го июня 2024 года

09-го июня 2024 года в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Чили, в котором на своей площадке местный клуб Муниципаль Чиллан примет соперника по национальному первенству Труэнос Де Талька.



В последней встрече баскетбольных клубов Муниципаль Чиллан и Труэнос Де Талька сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 09-го июня 2024 года попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 01:00 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Муниципаль Чиллан — Труэнос Де Талька:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Муниципаль Чиллан возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Труэнос Де Талька. Данный поединок будет сыгран 09-го июня 2024 года, а по московскому времени его начало состоится в 01:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Труэнос Де Талька лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Муниципаль Чиллан

К данному поединку баскетбольный клуб Муниципаль Чиллан подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Муниципаль Чиллан играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Муниципаль Чиллан подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Труэнос Де Талька

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Труэнос Де Талька понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Труэнос Де Талька выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Труэнос Де Талька сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч Муниципаль Чиллан — Труэнос Де Талька

На 09-го июня 2024 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Муниципаль Чиллан — Труэнос Де Талька. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 01:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Муниципаль Чиллан дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Труэнос Де Талька удалось одержать победу у себя дома.



Муниципаль Чиллан — Труэнос Де Талька. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.06.24)

Муниципаль Чиллан

В этом сезоне баскетбольный клуб Муниципаль Чиллан и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Муниципаль Чиллан играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Труэнос Де Талька

Два года назад баскетбольный клуб Труэнос Де Талька доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Труэнос Де Талька играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Муниципаль Чиллан — Труэнос Де Талька Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 09-го июня 2024 года, и в его рамках состоится поединок Муниципаль Чиллан — Труэнос Де Талька. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 01:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Муниципаль Чиллан — Труэнос Де Талька: хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне баскетбольный клуб Муниципаль Чиллан играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Муниципаль Чиллан уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Муниципаль Чиллан хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Труэнос Де Талька был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Труэнос Де Талька выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Труэнос Де Талька немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

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В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Муниципаль Чиллан просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Муниципаль Чиллан совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Муниципаль Чиллан выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Труэнос Де Талька показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Труэнос Де Талька получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Труэнос Де Талька сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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