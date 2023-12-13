Дюкич Валера/Ортис Гонсалес — Атлангериев/Шейнгезикхт: в ожидании «эйсов»

Дюкич Валера/Ортис Гонсалес — Атлангериев/Шейнгезикхт (11-го июня 2024 года), ставки и коэффициенты

11-го июня 2024 года в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Дюкич Валера/Ортис Гонсалес , а противостоять в этом поединке будет Атлангериев/Шейнгезикхт.



Так как теннисный поединок Дюкич Валера/Ортис Гонсалес — Атлангериев/Шейнгезикхт пройдет уже 11-го июня 2024 года, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 19:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Дюкич Валера/Ортис Гонсалес на тот момент намного сильнее, нежели Атлангериев/Шейнгезикхт.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дюкич Валера/Ортис Гонсалес — Атлангериев/Шейнгезикхт:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 11-го июня 2024 года встречаются Дюкич Валера/Ортис Гонсалес и Атлангериев/Шейнгезикхт. Начало поединка запланировано на 19:30 по МСК. Дюкич Валера/Ортис Гонсалес является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Дюкич Валера/Ортис Гонсалес

По непонятным причинам Дюкич Валера/Ортис Гонсалес в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Дюкич Валера/Ортис Гонсалес теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Дюкич Валера/Ортис Гонсалес занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Дюкич Валера/Ортис Гонсалес играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Дюкич Валера/Ортис Гонсалес имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Атлангериев/Шейнгезикхт

Нынешняя форма, которую демонстрирует Атлангериев/Шейнгезикхт еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Атлангериев/Шейнгезикхт постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Атлангериев/Шейнгезикхт пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Атлангериев/Шейнгезикхт не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Атлангериев/Шейнгезикхт не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Дюкич Валера/Ортис Гонсалес и Атлангериев/Шейнгезикхт. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Дюкич Валера/Ортис Гонсалес и Атлангериев/Шейнгезикхт продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Дюкич Валера/Ортис Гонсалес — Атлангериев/Шейнгезикхт 11-го июня 2024 года

Дюкич Валера/Ортис Гонсалес

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Дюкич Валера/Ортис Гонсалес выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Дюкич Валера/Ортис Гонсалес всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Дюкич Валера/Ортис Гонсалес уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Дюкич Валера/Ортис Гонсалес занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Дюкич Валера/Ортис Гонсалес больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Дюкич Валера/Ортис Гонсалес имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Атлангериев/Шейнгезикхт

Этот сезон Атлангериев/Шейнгезикхт проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Атлангериев/Шейнгезикхт снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Атлангериев/Шейнгезикхт слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Атлангериев/Шейнгезикхт допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Дюкич Валера/Ортис Гонсалес — Атлангериев/Шейнгезикхт Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Дюкич Валера/Ортис Гонсалес и Атлангериев/Шейнгезикхт. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Дюкич Валера/Ортис Гонсалес и Атлангериев/Шейнгезикхт встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Дюкич Валера/Ортис Гонсалес и Атлангериев/Шейнгезикхт довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Дюкич Валера/Ортис Гонсалес и Атлангериев/Шейнгезикхт подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Дюкич Валера/Ортис Гонсалес — Атлангериев/Шейнгезикхт: в ожидании «эйсов»

Дюкич Валера/Ортис Гонсалес и Атлангериев/Шейнгезикхт которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Дюкич Валера/Ортис Гонсалес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Атлангериев/Шейнгезикхт хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Дюкич Валера/Ортис Гонсалес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Атлангериев/Шейнгезикхт умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Дюкич Валера/Ортис Гонсалес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Атлангериев/Шейнгезикхт вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Дюкич Валера/Ортис Гонсалес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дюкич Валера/Ортис Гонсалес — Атлангериев/Шейнгезикхт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Дюкич Валера/Ортис Гонсалес и Атлангериев/Шейнгезикхт.



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