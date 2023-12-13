Занеллато/Пусинелли Де Алмейда — Сид Суберви/Степанов. Прогноз, ставки на матч (12.06.24)

12.06.2024 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Занеллато/Пусинелли Де Алмейда , а противостоять в этом поединке будет Сид Суберви/Степанов.



В 18:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Занеллато/Пусинелли Де Алмейда и Сид Суберви/Степанов. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 12.06.2024, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Занеллато/Пусинелли Де Алмейда — Сид Суберви/Степанов:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 12.06.2024 откроет его противостояние Занеллато/Пусинелли Де Алмейда — Сид Суберви/Степанов. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 18:00 по МСК, то есть до начала игры. Занеллато/Пусинелли Де Алмейда и Сид Суберви/Степанов отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Сид Суберви/Степанов может гордиться семью победами, а вот Занеллато/Пусинелли Де Алмейда имеет только пять выигранных встреч.

Занеллато/Пусинелли Де Алмейда

В этом сезоне Занеллато/Пусинелли Де Алмейда имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Занеллато/Пусинелли Де Алмейда может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Занеллато/Пусинелли Де Алмейда еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Сид Суберви/Степанов

Сид Суберви/Степанов имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Сид Суберви/Степанов уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Сид Суберви/Степанов умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Сид Суберви/Степанов обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Сид Суберви/Степанов проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

«Занеллато/Пусинелли Де Алмейда» — «Сид Суберви/Степанов»: прогноз автора

Занеллато/Пусинелли Де Алмейда и Сид Суберви/Степанов – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Занеллато/Пусинелли Де Алмейда — Сид Суберви/Степанов 12.06.2024

Занеллато/Пусинелли Де Алмейда

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Занеллато/Пусинелли Де Алмейда выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Занеллато/Пусинелли Де Алмейда всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Занеллато/Пусинелли Де Алмейда уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Занеллато/Пусинелли Де Алмейда занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Занеллато/Пусинелли Де Алмейда больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Занеллато/Пусинелли Де Алмейда имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Сид Суберви/Степанов

Этот сезон Сид Суберви/Степанов проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Сид Суберви/Степанов снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Сид Суберви/Степанов слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Сид Суберви/Степанов допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Занеллато/Пусинелли Де Алмейда — Сид Суберви/Степанов Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Занеллато/Пусинелли Де Алмейда и Сид Суберви/Степанов начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Занеллато/Пусинелли Де Алмейда и Сид Суберви/Степанов показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Занеллато/Пусинелли Де Алмейда и Сид Суберви/Степанов провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Занеллато/Пусинелли Де Алмейда и Сид Суберви/Степанов действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Занеллато/Пусинелли Де Алмейда — Сид Суберви/Степанов: кто пройдет в следующий раунд?

Занеллато/Пусинелли Де Алмейда и Сид Суберви/Степанов которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Занеллато/Пусинелли Де Алмейда имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Сид Суберви/Степанов хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Занеллато/Пусинелли Де Алмейда. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Сид Суберви/Степанов умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Занеллато/Пусинелли Де Алмейда довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Сид Суберви/Степанов вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Занеллато/Пусинелли Де Алмейда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Занеллато/Пусинелли Де Алмейда — Сид Суберви/Степанов. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Занеллато/Пусинелли Де Алмейда и Сид Суберви/Степанов.



http://evolvegame.ru/cat2-825132-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-stepanida-bernackaya-mariya-zhamozdik-12-06-24/