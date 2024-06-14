«Денис Гольцов (Рос)» – «Тиаго Сантос (Бра)». 14.06.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 14-го июня 2024 года должен состояться бой Денис Гольцов (Рос) — Тиаго Сантос (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 04:20 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Денис Гольцов (Рос) и Тиаго Сантос (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 04:20 по московскому времени Денис Гольцов (Рос) и Тиаго Сантос (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 14-го июня 2024 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Денис Гольцов (Рос) и Тиаго Сантос (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Денис Гольцов (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Денис Гольцов (Рос) — Тиаго Сантос (Бра):

победа Денис Гольцов (Рос) – 1.26, ничья – 50, победа Тиаго Сантос (Бра) – 3.97

Прогноз на матч Денис Гольцов (Рос) – Тиаго Сантос (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 14-го июня 2024 года :

Так как Денис Гольцов (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.26. В то же время Тиаго Сантос (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 3.97.

История личных встреч

На профессиональном ринге Денис Гольцов (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Денис Гольцов (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Денис Гольцов (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Денис Гольцов (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Денис Гольцов (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Тиаго Сантос (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Тиаго Сантос (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Тиаго Сантос (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Тиаго Сантос (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Тиаго Сантос (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Денис Гольцов (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Денис Гольцов (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Денис Гольцов (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Денис Гольцов (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Тиаго Сантос (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Тиаго Сантос (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Тиаго Сантос (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Тиаго Сантос (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Тиаго Сантос (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Тиаго Сантос (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Тиаго Сантос (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Денис Гольцов (Рос) – Тиаго Сантос (Бра) 14.06.24

Появление на ринге таких бойцов, как Денис Гольцов (Рос) и Тиаго Сантос (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Денис Гольцов (Рос) и Тиаго Сантос (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Денис Гольцов (Рос) и Тиаго Сантос (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Денис Гольцов (Рос) и Тиаго Сантос (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Денис Гольцов (Рос) и Тиаго Сантос (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Денис Гольцов (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Тиаго Сантос (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Денис Гольцов (Рос).

Спортивные прогнозисты считают, что Денис Гольцов (Рос) в данный момент сильнее, нежели Тиаго Сантос (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Денис Гольцов (Рос)

Хотя Денис Гольцов (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Денис Гольцов (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Денис Гольцов (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Денис Гольцов (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Денис Гольцов (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Тиаго Сантос (Бра)

Прошлый бой Тиаго Сантос (Бра) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Тиаго Сантос (Бра) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Тиаго Сантос (Бра) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Тиаго Сантос (Бра) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Денис Гольцов (Рос) — Тиаго Сантос (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 14-го июня 2024 года

Так как Денис Гольцов (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Тиаго Сантос (Бра).

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Денис Гольцов (Рос) — Тиаго Сантос (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Тиаго Сантос (Бра) выиграет нокаутом.

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