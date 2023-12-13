Бопанна/Эбден — Миедлер/Эрлер: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз и ставка на матч Бопанна/Эбден — Миедлер/Эрлер 19 июня

19 июня в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Бопанна/Эбден , а противостоять в этом поединке будет Миедлер/Эрлер.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 19 июня, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Бопанна/Эбден — Миедлер/Эрлер. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 16:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Бопанна/Эбден, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бопанна/Эбден — Миедлер/Эрлер:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 19 июня откроет его противостояние Бопанна/Эбден — Миедлер/Эрлер. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 16:00 по МСК, то есть до начала игры. Бопанна/Эбден и Миедлер/Эрлер отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Миедлер/Эрлер может гордиться семью победами, а вот Бопанна/Эбден имеет только пять выигранных встреч.

Бопанна/Эбден

Пока Бопанна/Эбден не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Бопанна/Эбден находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Бопанна/Эбден будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Бопанна/Эбден довольно неплохо играет на данном покрытии.



Миедлер/Эрлер

Во взрослом туре Миедлер/Эрлер проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Миедлер/Эрлер пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Миедлер/Эрлер предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Миедлер/Эрлер еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

«Бопанна/Эбден» — «Миедлер/Эрлер»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Бопанна/Эбден и Миедлер/Эрлер. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Бопанна/Эбден и Миедлер/Эрлер в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Бопанна/Эбден и Миедлер/Эрлер имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Бопанна/Эбден — Миедлер/Эрлер (19 июня), ставки и коэффициенты

Бопанна/Эбден

К данному турниру Бопанна/Эбден подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Бопанна/Эбден находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Бопанна/Эбден не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Бопанна/Эбден старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Бопанна/Эбден демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Миедлер/Эрлер

Выступать в зале Миедлер/Эрлер не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Миедлер/Эрлер старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Миедлер/Эрлер принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Миедлер/Эрлер демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Миедлер/Эрлер даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Миедлер/Эрлер хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Бопанна/Эбден — Миедлер/Эрлер Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бопанна/Эбден и Миедлер/Эрлер начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бопанна/Эбден и Миедлер/Эрлер показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бопанна/Эбден и Миедлер/Эрлер провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бопанна/Эбден и Миедлер/Эрлер действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бопанна/Эбден — Миедлер/Эрлер: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Бопанна/Эбден и Миедлер/Эрлер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бопанна/Эбден имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Миедлер/Эрлер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бопанна/Эбден. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Миедлер/Эрлер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бопанна/Эбден довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Миедлер/Эрлер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бопанна/Эбден.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бопанна/Эбден — Миедлер/Эрлер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Бопанна/Эбден и Миедлер/Эрлер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Бопанна/Эбден и Миедлер/Эрлер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-829331-liberty-zhen-mystics-zhen-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-ipbl-19-06-24/