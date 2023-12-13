Мацуока/Пертнер — Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин. Прогноз, ставки на матч. ITF (20.06.24)

20-го июня 2024 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мацуока/Пертнер , а противостоять в этом поединке будет Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин.



Мацуока/Пертнер сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 20-го июня 2024 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин. По Москве данный поединок начнется в 12:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мацуока/Пертнер — Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 20-го июня 2024 года откроет его противостояние Мацуока/Пертнер — Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 12:00 по МСК, то есть до начала игры. Мацуока/Пертнер и Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин может гордиться семью победами, а вот Мацуока/Пертнер имеет только пять выигранных встреч.

Мацуока/Пертнер

Болельщики ожидали, что на этом турнире Мацуока/Пертнер продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Мацуока/Пертнер в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Мацуока/Пертнер сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Мацуока/Пертнер немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребинв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Мацуока/Пертнер — Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Мацуока/Пертнер и Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Мацуока/Пертнер и Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Мацуока/Пертнер — Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин (20-го июня 2024 года), ставки и коэффициенты

Мацуока/Пертнер

Несмотря на внушительный возраст, Мацуока/Пертнер демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Мацуока/Пертнер гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Мацуока/Пертнер обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Мацуока/Пертнер снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Мацуока/Пертнер может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин

Этот сезон Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Мацуока/Пертнер — Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Мацуока/Пертнер и Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Мацуока/Пертнер и Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Мацуока/Пертнер, и Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Мацуока/Пертнер — Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин: будет сделан акцент на атакующий теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Мацуока/Пертнер имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Мацуока/Пертнер и Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Мацуока/Пертнер превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Мацуока/Пертнер гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мацуока/Пертнер — Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Мацуока/Пертнер и Гонсалес Фернандес/Сыромолотов Нетребин.



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