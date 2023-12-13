«Роб Уилкинсон (Авс)» – «Джошуа Дасильвейра (США)». 22.06.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 22-го июня должен состояться бой Роб Уилкинсон (Авс) — Джошуа Дасильвейра (США), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 05:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Роб Уилкинсон (Авс) и Джошуа Дасильвейра (США) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 22-го июня пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Роб Уилкинсон (Авс) — Джошуа Дасильвейра (США). По Москве начало данного поединка будет в 05:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Роб Уилкинсон (Авс) — Джошуа Дасильвейра (США):

победа Роб Уилкинсон (Авс) – 1.33, ничья – 55, победа Джошуа Дасильвейра (США) – 3.385

Прогноз на матч Роб Уилкинсон (Авс) – Джошуа Дасильвейра (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22-го июня :

Букмекерские конторы на бой Роб Уилкинсон (Авс) — Джошуа Дасильвейра (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.33 и 3.385.

История личных встреч

В свои 32 года Роб Уилкинсон (Авс) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Роб Уилкинсон (Авс) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Роб Уилкинсон (Авс) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Роб Уилкинсон (Авс) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Роб Уилкинсон (Авс) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Джошуа Дасильвейра (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джошуа Дасильвейра (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джошуа Дасильвейра (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джошуа Дасильвейра (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джошуа Дасильвейра (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Роб Уилкинсон (Авс) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Роб Уилкинсон (Авс) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Роб Уилкинсон (Авс) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Роб Уилкинсон (Авс) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Роб Уилкинсон (Авс) валится с ног. К тому же, Роб Уилкинсон (Авс) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Роб Уилкинсон (Авс) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Джошуа Дасильвейра (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Джошуа Дасильвейра (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Джошуа Дасильвейра (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Джошуа Дасильвейра (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Джошуа Дасильвейра (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Роб Уилкинсон (Авс) – Джошуа Дасильвейра (США) 22.06.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Роб Уилкинсон (Авс) и Джошуа Дасильвейра (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Роб Уилкинсон (Авс) и Джошуа Дасильвейра (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Роб Уилкинсон (Авс) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Джошуа Дасильвейра (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Роб Уилкинсон (Авс) будет намного сильнее, чем Джошуа Дасильвейра (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Роб Уилкинсон (Авс) — Джошуа Дасильвейра (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джошуа Дасильвейра (США).

Роб Уилкинсон (Авс)

На самом деле Роб Уилкинсон (Авс) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Роб Уилкинсон (Авс) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Роб Уилкинсон (Авс) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Роб Уилкинсон (Авс) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Роб Уилкинсон (Авс) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Джошуа Дасильвейра (США)

На данный момент Джошуа Дасильвейра (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Джошуа Дасильвейра (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Джошуа Дасильвейра (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Джошуа Дасильвейра (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Джошуа Дасильвейра (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Роб Уилкинсон (Авс) — Джошуа Дасильвейра (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22-го июня

Несмотря на то, что Роб Уилкинсон (Авс) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Джошуа Дасильвейра (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Так как Роб Уилкинсон (Авс) и Джошуа Дасильвейра (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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