«Льюис Крокер (Вел)» – «Конна Уолкер (Вел)». 22.06.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Льюис Крокер (Вел) проведет 22-го июня, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Конна Уолкер (Вел). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 23:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 23:00 по московскому времени Льюис Крокер (Вел) и Конна Уолкер (Вел) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 22-го июня, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Льюис Крокер (Вел) и Конна Уолкер (Вел) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Льюис Крокер (Вел).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Льюис Крокер (Вел) — Конна Уолкер (Вел):

победа Льюис Крокер (Вел) – 1.231, ничья – 22, победа Конна Уолкер (Вел) – 5.02

Прогноз на матч Льюис Крокер (Вел) – Конна Уолкер (Вел) Бои, титульный бой, 22-го июня :

Ставки по коэффициенту 1.231 окажутся выигрышными, если Льюис Крокер (Вел) станет победителем боя. Если выиграет Конна Уолкер (Вел), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 5.02.

История личных встреч

На профессиональном ринге Льюис Крокер (Вел) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Льюис Крокер (Вел) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Льюис Крокер (Вел) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Льюис Крокер (Вел) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Льюис Крокер (Вел) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Конна Уолкер (Вел) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Конна Уолкер (Вел) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Конна Уолкер (Вел) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Конна Уолкер (Вел) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Конна Уолкер (Вел) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Льюис Крокер (Вел) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Льюис Крокер (Вел) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Льюис Крокер (Вел) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Льюис Крокер (Вел) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Льюис Крокер (Вел) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Конна Уолкер (Вел) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Конна Уолкер (Вел) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Конна Уолкер (Вел) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Конна Уолкер (Вел) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Конна Уолкер (Вел), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Льюис Крокер (Вел) – Конна Уолкер (Вел) 22.06.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Льюис Крокер (Вел) и Конна Уолкер (Вел) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Льюис Крокер (Вел) и Конна Уолкер (Вел). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Льюис Крокер (Вел) и Конна Уолкер (Вел) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Льюис Крокер (Вел) и Конна Уолкер (Вел) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Льюис Крокер (Вел) и Конна Уолкер (Вел), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Льюис Крокер (Вел) выиграет бой.

На чемпионский бой Льюис Крокер (Вел) — Конна Уолкер (Вел) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Конна Уолкер (Вел), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Льюис Крокер (Вел)

Свою самую выдающуюся победу Льюис Крокер (Вел) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Льюис Крокер (Вел) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Льюис Крокер (Вел) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Льюис Крокер (Вел) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Льюис Крокер (Вел) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Конна Уолкер (Вел)

Никаких высот Конна Уолкер (Вел) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Конна Уолкер (Вел) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Конна Уолкер (Вел) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Конна Уолкер (Вел) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Льюис Крокер (Вел) — Конна Уолкер (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 22-го июня

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Льюис Крокер (Вел) — Конна Уолкер (Вел) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Льюис Крокер (Вел) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Льюис Крокер (Вел) сейчас находится на пике формы, так что Конна Уолкер (Вел) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Льюис Крокер (Вел).

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