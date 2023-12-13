«Хасан Магомедшарипов (Рос)» – «Тайлер Мэтисон (США)». 22.06.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 22.06.2024 состоится интересный поединок Хасан Магомедшарипов (Рос) — Тайлер Мэтисон (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 23:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 22.06.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Хасан Магомедшарипов (Рос) — Тайлер Мэтисон (США). По Москве начало данного поединка будет в 23:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хасан Магомедшарипов (Рос) — Тайлер Мэтисон (США):

победа Хасан Магомедшарипов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Тайлер Мэтисон (США) – 0

Прогноз на матч Хасан Магомедшарипов (Рос) – Тайлер Мэтисон (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22.06.2024 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Хасан Магомедшарипов (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Тайлер Мэтисон (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Хасан Магомедшарипов (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Хасан Магомедшарипов (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Хасан Магомедшарипов (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Хасан Магомедшарипов (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Хасан Магомедшарипов (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Хасан Магомедшарипов (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Хасан Магомедшарипов (Рос) может и не устоять на ногах.

Тайлер Мэтисон (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Тайлер Мэтисон (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Тайлер Мэтисон (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Тайлер Мэтисон (США) должен быть в хорошей физической форме. Тайлер Мэтисон (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Хасан Магомедшарипов (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Хасан Магомедшарипов (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Хасан Магомедшарипов (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Хасан Магомедшарипов (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Тайлер Мэтисон (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Тайлер Мэтисон (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Тайлер Мэтисон (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Тайлер Мэтисон (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Тайлер Мэтисон (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Тайлер Мэтисон (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Тайлер Мэтисон (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Хасан Магомедшарипов (Рос) – Тайлер Мэтисон (США) 22.06.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Хасан Магомедшарипов (Рос) и Тайлер Мэтисон (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Хасан Магомедшарипов (Рос) и Тайлер Мэтисон (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Хасан Магомедшарипов (Рос) и Тайлер Мэтисон (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Хасан Магомедшарипов (Рос) и Тайлер Мэтисон (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Хасан Магомедшарипов (Рос) — Тайлер Мэтисон (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Тайлер Мэтисон (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Хасан Магомедшарипов (Рос)

Хасан Магомедшарипов (Рос) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Хасан Магомедшарипов (Рос) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Хасан Магомедшарипов (Рос) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Хасан Магомедшарипов (Рос) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Хасан Магомедшарипов (Рос) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Тайлер Мэтисон (США)

Тайлер Мэтисон (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Тайлер Мэтисон (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Тайлер Мэтисон (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Тайлер Мэтисон (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Тайлер Мэтисон (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Хасан Магомедшарипов (Рос) — Тайлер Мэтисон (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22.06.2024

В этом поединке Хасан Магомедшарипов (Рос) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Тайлер Мэтисон (США), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

В этом бою Хасан Магомедшарипов (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Тайлер Мэтисон (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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