Фритц/Хачанов — Аревало-Гонзалес/Павич: андердог способен удивить фаворита

Фритц/Хачанов — Аревало-Гонзалес/Павич (22 июня), ставки и коэффициенты

22 июня в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Фритц/Хачанов , а противостоять в этом поединке будет Аревало-Гонзалес/Павич.



22 июня пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Фритц/Хачанов и Аревало-Гонзалес/Павич. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 15:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Фритц/Хачанов может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фритц/Хачанов — Аревало-Гонзалес/Павич:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 22 июня встречаются Фритц/Хачанов и Аревало-Гонзалес/Павич. Начало поединка запланировано на 15:30 по МСК. Фритц/Хачанов является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Фритц/Хачанов

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Фритц/Хачанов находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Фритц/Хачанов является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Фритц/Хачанов умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Фритц/Хачанов обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Фритц/Хачанов может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Аревало-Гонзалес/Павич

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Аревало-Гонзалес/Павич в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Аревало-Гонзалес/Павич уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Аревало-Гонзалес/Павич уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Аревало-Гонзалес/Павич обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

ATP, Фритц/Хачанов — Аревало-Гонзалес/Павич

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Фритц/Хачанов и Аревало-Гонзалес/Павич уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Фритц/Хачанов — Аревало-Гонзалес/Павич 22 июня

Фритц/Хачанов

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Фритц/Хачанов, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Фритц/Хачанов уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Фритц/Хачанов старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Фритц/Хачанов, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Фритц/Хачанов не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Фритц/Хачанов все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Фритц/Хачанов точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Аревало-Гонзалес/Павич

Аревало-Гонзалес/Павич лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Аревало-Гонзалес/Павич играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Аревало-Гонзалес/Павич начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Аревало-Гонзалес/Павич выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Аревало-Гонзалес/Павич сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Фритц/Хачанов — Аревало-Гонзалес/Павич Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Фритц/Хачанов и Аревало-Гонзалес/Павич. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Фритц/Хачанов — Аревало-Гонзалес/Павич: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Фритц/Хачанов имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Фритц/Хачанов и Аревало-Гонзалес/Павич отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Аревало-Гонзалес/Павич в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Фритц/Хачанов превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Аревало-Гонзалес/Павич сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Фритц/Хачанов гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фритц/Хачанов — Аревало-Гонзалес/Павич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Фритц/Хачанов и Аревало-Гонзалес/Павич, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-831134-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-nort-birs-zhen-sidney-komets-zhen-22-06-24/