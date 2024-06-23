Кудерметова/Чан — Ванг/Чжен. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.06.24)

Кудерметова/Чан — Ванг/Чжен (23-го июня), ставки и коэффициенты

23-го июня в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Кудерметова/Чан , а противостоять в этом поединке будет Ванг/Чжен.



Так как Кудерметова/Чан в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Ванг/Чжен, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 23-го июня. Но, доказать обратное Кудерметова/Чан все же сможет в 16:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Кудерметова/Чан — Ванг/Чжен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 23-го июня встречаются Кудерметова/Чан и Ванг/Чжен. Начало поединка запланировано на 16:00 по МСК. Кудерметова/Чан является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Кудерметова/Чан

На данный момент Кудерметова/Чан является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Кудерметова/Чан однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Кудерметова/Чан демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Кудерметова/Чан хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Кудерметова/Чан часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Ванг/Чжен

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Ванг/Чжен теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Ванг/Чжен имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Ванг/Чжен испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Ванг/Чжен выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Ванг/Чжен занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Кудерметова/Чан — Ванг/Чжен. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.06.24)

Кудерметова/Чан

В этом сезоне Кудерметова/Чан демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Кудерметова/Чан уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Кудерметова/Чан любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Кудерметова/Чан часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Кудерметова/Чан умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Ванг/Чжен

Ванг/Чжен лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ванг/Чжен играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ванг/Чжен начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ванг/Чжен выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ванг/Чжен сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Кудерметова/Чан — Ванг/Чжен Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Кудерметова/Чан и Ванг/Чжен. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Кудерметова/Чан и Ванг/Чжен встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Кудерметова/Чан и Ванг/Чжен довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Кудерметова/Чан и Ванг/Чжен подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Кудерметова/Чан — Ванг/Чжен: соперники не будут долго запрягать

Кудерметова/Чан и Ванг/Чжен которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кудерметова/Чан имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ванг/Чжен хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кудерметова/Чан. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ванг/Чжен умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кудерметова/Чан довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ванг/Чжен вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кудерметова/Чан.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кудерметова/Чан — Ванг/Чжен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Кудерметова/Чан и Ванг/Чжен букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Кудерметова/Чан и Ванг/Чжен проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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