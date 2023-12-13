Сара Соррибес-Тормо — Людмила Самсонова: соперники не будут долго запрягать

Прогноз и ставка на матч Сара Соррибес-Тормо — Людмила Самсонова 24-го июня 2024 года

24-го июня 2024 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Сара Соррибес-Тормо , а противостоять в этом поединке будет Людмила Самсонова.



24-го июня 2024 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Сара Соррибес-Тормо и Людмила Самсонова. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 11:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Сара Соррибес-Тормо может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Сара Соррибес-Тормо — Людмила Самсонова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 11:00 по Москве Сара Соррибес-Тормо выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Людмила Самсонова. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 24-го июня 2024 года. Сара Соррибес-Тормо не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Сара Соррибес-Тормо

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Сара Соррибес-Тормо находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Сара Соррибес-Тормо является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Сара Соррибес-Тормо умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Сара Соррибес-Тормо обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Сара Соррибес-Тормо может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Людмила Самсонова

Нынешняя форма, которую демонстрирует Людмила Самсонова еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Людмила Самсонова постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Людмила Самсонова пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Людмила Самсонова не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Людмила Самсонова не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Сара Соррибес-Тормо — Людмила Самсонова. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Прогноз и ставка на матч Сара Соррибес-Тормо — Людмила Самсонова 24-го июня 2024 года

Сара Соррибес-Тормо

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Сара Соррибес-Тормо, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Сара Соррибес-Тормо уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Сара Соррибес-Тормо старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Сара Соррибес-Тормо, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Сара Соррибес-Тормо не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Сара Соррибес-Тормо все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Сара Соррибес-Тормо точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Людмила Самсонова

На этом турнире Людмила Самсонова играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Людмила Самсонова какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Людмила Самсонова уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Людмила Самсонова много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Людмила Самсонова сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Людмила Самсонова не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Сара Соррибес-Тормо — Людмила Самсонова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Сара Соррибес-Тормо и Людмила Самсонова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Сара Соррибес-Тормо и Людмила Самсонова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Сара Соррибес-Тормо и Людмила Самсонова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Сара Соррибес-Тормо и Людмила Самсонова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Сара Соррибес-Тормо — Людмила Самсонова: соперники не будут долго запрягать

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Сара Соррибес-Тормо и Людмила Самсонова из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Людмила Самсонова относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Людмила Самсонова проводит второй или третий матч. А вот Сара Соррибес-Тормо как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Сара Соррибес-Тормо, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Сара Соррибес-Тормо без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Сара Соррибес-Тормо вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сара Соррибес-Тормо — Людмила Самсонова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Сара Соррибес-Тормо и Людмила Самсонова. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Сара Соррибес-Тормо и для Людмила Самсонова, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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