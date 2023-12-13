Гуо/Цзян — Долхайд/Кравчик. Прогноз, ставки на матч(24.06.24)

Гуо/Цзян — Долхайд/Кравчик (24 июня), ставки и коэффициенты

24 июня в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Гуо/Цзян , а противостоять в этом поединке будет Долхайд/Кравчик.



В 14:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Гуо/Цзян и Долхайд/Кравчик. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 24 июня, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гуо/Цзян — Долхайд/Кравчик:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 24 июня откроет его противостояние Гуо/Цзян — Долхайд/Кравчик. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:00 по МСК, то есть до начала игры. Гуо/Цзян и Долхайд/Кравчик отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Долхайд/Кравчик может гордиться семью победами, а вот Гуо/Цзян имеет только пять выигранных встреч.

Гуо/Цзян

Гуо/Цзян, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Гуо/Цзян может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Гуо/Цзян входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Гуо/Цзян еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Гуо/Цзян сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Долхайд/Кравчик

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Долхайд/Кравчик имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Долхайд/Кравчик демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Долхайд/Кравчик не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Долхайд/Кравчик не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Гуо/Цзян — Долхайд/Кравчик

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Гуо/Цзян и Долхайд/Кравчик. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Гуо/Цзян и Долхайд/Кравчик в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Гуо/Цзян и Долхайд/Кравчик имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Гуо/Цзян — Долхайд/Кравчик. Прогноз, ставки на матч(24.06.24)

Гуо/Цзян

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Гуо/Цзян проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Гуо/Цзян в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Гуо/Цзян больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Гуо/Цзян уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Долхайд/Кравчик

В этом сезоне Долхайд/Кравчик не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Долхайд/Кравчик сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Долхайд/Кравчик допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Долхайд/Кравчик допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Долхайд/Кравчик демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Гуо/Цзян — Долхайд/Кравчик Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Гуо/Цзян и Долхайд/Кравчик, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Гуо/Цзян и Долхайд/Кравчик играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Гуо/Цзян, и Долхайд/Кравчик неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Гуо/Цзян — Долхайд/Кравчик: в ожидании «эйсов»

Гуо/Цзян и Долхайд/Кравчик которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Гуо/Цзян имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Долхайд/Кравчик хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Гуо/Цзян. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Долхайд/Кравчик умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Гуо/Цзян довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Долхайд/Кравчик вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Гуо/Цзян.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гуо/Цзян — Долхайд/Кравчик. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Гуо/Цзян и Долхайд/Кравчик. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Гуо/Цзян и для Долхайд/Кравчик, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-832047-segodnya-match-stroitel-4h4-uran-4h4-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-24-06-24/