Маклакова/Яшина — Баррера-Агирре/Русова. Прогноз, ставки на матч (24.06.24)

24.06.2024 в 23:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Маклакова/Яшина , а противостоять в этом поединке будет Баррера-Агирре/Русова.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Маклакова/Яшина — Баррера-Агирре/Русова, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 24.06.2024, а его начало по МСК будет в 23:15. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Маклакова/Яшина. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Маклакова/Яшина — Баррера-Агирре/Русова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 24.06.2024, так что в разделе тенниса можно найти поединок Маклакова/Яшина — Баррера-Агирре/Русова. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 23:15 по Москве, пока не начался поединок. Маклакова/Яшина и Баррера-Агирре/Русова еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Маклакова/Яшина

В большинстве своих выигранных поединков Маклакова/Яшина берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Маклакова/Яшина с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Маклакова/Яшина сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Маклакова/Яшина также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Баррера-Агирре/Русова

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Баррера-Агирре/Русовав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Баррера-Агирре/Русова играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Баррера-Агирре/Русова держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Баррера-Агирре/Русова демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Баррера-Агирре/Русова находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Маклакова/Яшина — Баррера-Агирре/Русова

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Маклакова/Яшина и Баррера-Агирре/Русова впервые будут встречаться между собой. Если Маклакова/Яшина уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Баррера-Агирре/Русова пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Маклакова/Яшина демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Маклакова/Яшина – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Маклакова/Яшина — Баррера-Агирре/Русова. Прогноз, ставки на матч(24.06.24)

Маклакова/Яшина

На данном турнире Маклакова/Яшина выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Маклакова/Яшина выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Маклакова/Яшина допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Маклакова/Яшина особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Маклакова/Яшина, это умение играть на травяных кортах.

Баррера-Агирре/Русова

Несмотря на свой молодой возраст, Баррера-Агирре/Русова демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Баррера-Агирре/Русова уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Баррера-Агирре/Русова станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Баррера-Агирре/Русова, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Баррера-Агирре/Русова умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Баррера-Агирре/Русова имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Маклакова/Яшина — Баррера-Агирре/Русова Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Маклакова/Яшина и Баррера-Агирре/Русова. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Маклакова/Яшина и Баррера-Агирре/Русова встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Маклакова/Яшина и Баррера-Агирре/Русова довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Маклакова/Яшина и Баррера-Агирре/Русова подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Маклакова/Яшина — Баррера-Агирре/Русова: соперники не будут долго запрягать

Маклакова/Яшина и Баррера-Агирре/Русова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Маклакова/Яшина имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Баррера-Агирре/Русова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Маклакова/Яшина. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Баррера-Агирре/Русова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Маклакова/Яшина довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Баррера-Агирре/Русова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Маклакова/Яшина.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маклакова/Яшина — Баррера-Агирре/Русова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Маклакова/Яшина и Баррера-Агирре/Русова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Маклакова/Яшина и Баррера-Агирре/Русова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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