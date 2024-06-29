«Ламонт Роач (США)» – «Фергал Маккрори (Ирл)». 29.06.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 29 июня состоится интересный поединок Ламонт Роач (США) — Фергал Маккрори (Ирл), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 05:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Ламонт Роач (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 29 июня предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Фергал Маккрори (Ирл), так что вряд ли в 05:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ламонт Роач (США) — Фергал Маккрори (Ирл):

победа Ламонт Роач (США) – 1.06, ничья – 26, победа Фергал Маккрори (Ирл) – 10.1

Прогноз на матч Ламонт Роач (США) – Фергал Маккрори (Ирл) Бои, титульный бой, 29 июня :

Ставки по коэффициенту 1.06 окажутся выигрышными, если Ламонт Роач (США) станет победителем боя. Если выиграет Фергал Маккрори (Ирл), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 10.1.

История личных встреч

В свои 32 года Ламонт Роач (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Ламонт Роач (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Ламонт Роач (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Ламонт Роач (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Ламонт Роач (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Фергал Маккрори (Ирл) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Фергал Маккрори (Ирл) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Фергал Маккрори (Ирл), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Фергал Маккрори (Ирл) должен быть в хорошей физической форме. Фергал Маккрори (Ирл) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Ламонт Роач (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Ламонт Роач (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Ламонт Роач (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Ламонт Роач (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Фергал Маккрори (Ирл) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Фергал Маккрори (Ирл) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Фергал Маккрори (Ирл) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Фергал Маккрори (Ирл) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Ламонт Роач (США) – Фергал Маккрори (Ирл) 29.06.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Ламонт Роач (США) и Фергал Маккрори (Ирл). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Ламонт Роач (США) и Фергал Маккрори (Ирл) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Ламонт Роач (США) и Фергал Маккрори (Ирл) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Ламонт Роач (США) и Фергал Маккрори (Ирл) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Ламонт Роач (США) и Фергал Маккрори (Ирл) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Ламонт Роач (США) и Фергал Маккрори (Ирл), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Ламонт Роач (США) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Ламонт Роач (США) и Фергал Маккрори (Ирл), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Фергал Маккрори (Ирл) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Ламонт Роач (США)

В своей профессиональной карьере Ламонт Роач (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Ламонт Роач (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Ламонт Роач (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Ламонт Роач (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Ламонт Роач (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Фергал Маккрори (Ирл)

На сегодняшний день Фергал Маккрори (Ирл) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Фергал Маккрори (Ирл) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Фергал Маккрори (Ирл) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Фергал Маккрори (Ирл) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Ламонт Роач (США) — Фергал Маккрори (Ирл). Прогноз и ставки на матч. Бои 29 июня

В этом поединке Ламонт Роач (США) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Фергал Маккрори (Ирл), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Ламонт Роач (США) и Фергал Маккрори (Ирл), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Ламонт Роач (США) выиграет с помощью нокаута.

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