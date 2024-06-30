«Ян Сантана (Дом)» – «Брэндон Вальдес (Кол)». 30.06.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 30.06.2024 должен состояться бой Ян Сантана (Дом) — Брэндон Вальдес (Кол), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 03:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Ян Сантана (Дом) и Брэндон Вальдес (Кол) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 30.06.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Ян Сантана (Дом) — Брэндон Вальдес (Кол). Это будет продолжаться вплоть до 03:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ян Сантана (Дом) — Брэндон Вальдес (Кол):

победа Ян Сантана (Дом) – 0, ничья – 0, победа Брэндон Вальдес (Кол) – 0

Прогноз на матч Ян Сантана (Дом) – Брэндон Вальдес (Кол) Бои, титульный бой, 30.06.2024 :

Букмекерские конторы на бой Ян Сантана (Дом) — Брэндон Вальдес (Кол) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Ян Сантана (Дом) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Ян Сантана (Дом) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Ян Сантана (Дом) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Ян Сантана (Дом) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Ян Сантана (Дом) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Брэндон Вальдес (Кол) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Брэндон Вальдес (Кол) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Брэндон Вальдес (Кол) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Брэндон Вальдес (Кол) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Брэндон Вальдес (Кол) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Ян Сантана (Дом) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Ян Сантана (Дом) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Ян Сантана (Дом) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Ян Сантана (Дом) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Ян Сантана (Дом) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Брэндон Вальдес (Кол) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Брэндон Вальдес (Кол) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Брэндон Вальдес (Кол) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Брэндон Вальдес (Кол) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Брэндон Вальдес (Кол) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Ян Сантана (Дом) – Брэндон Вальдес (Кол) 30.06.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Ян Сантана (Дом) и Брэндон Вальдес (Кол). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Ян Сантана (Дом) и Брэндон Вальдес (Кол) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Ян Сантана (Дом) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Брэндон Вальдес (Кол) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Ян Сантана (Дом) — Брэндон Вальдес (Кол) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Брэндон Вальдес (Кол) выиграет нокаутом.

Титульный бой Ян Сантана (Дом) — Брэндон Вальдес (Кол) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Брэндон Вальдес (Кол) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Ян Сантана (Дом)

На самом деле Ян Сантана (Дом) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Ян Сантана (Дом) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Ян Сантана (Дом) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Ян Сантана (Дом) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Ян Сантана (Дом) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Брэндон Вальдес (Кол)

Никаких высот Брэндон Вальдес (Кол) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Брэндон Вальдес (Кол) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Брэндон Вальдес (Кол) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Брэндон Вальдес (Кол) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Ян Сантана (Дом) — Брэндон Вальдес (Кол). Прогноз и ставки на матч. Бои 30.06.2024

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Ян Сантана (Дом) — Брэндон Вальдес (Кол) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Ян Сантана (Дом) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Ян Сантана (Дом) сейчас находится на пике формы, так что Брэндон Вальдес (Кол) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Ян Сантана (Дом).

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