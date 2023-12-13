Булатович/Петкович — Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно: кто пройдет в следующий раунд?

Булатович/Петкович — Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно (03-го июля), ставки и коэффициенты

03-го июля в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Булатович/Петкович , а противостоять в этом поединке будет Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Булатович/Петкович — Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно можно будет вплоть до 16:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 03-го июля. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Булатович/Петкович и Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Булатович/Петкович — Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 03-го июля осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Булатович/Петкович — Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Булатович/Петкович и Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 16:00 по МСК.

Булатович/Петкович

На данный момент Булатович/Петкович является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Булатович/Петкович поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Булатович/Петкович пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Булатович/Петкович слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Булатович/Петкович будет более тщательно готовиться к поединку.



Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

«Булатович/Петкович» — «Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно»: прогноз автора

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Булатович/Петкович и Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Булатович/Петкович — Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно (03-го июля), ставки и коэффициенты

Булатович/Петкович

К данному турниру Булатович/Петкович подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Булатович/Петкович находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Булатович/Петкович не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Булатович/Петкович старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Булатович/Петкович демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно

На этом турнире Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Булатович/Петкович — Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Булатович/Петкович и Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Булатович/Петкович и Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Булатович/Петкович и Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Булатович/Петкович и Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Булатович/Петкович — Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно: кто пройдет в следующий раунд?

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Булатович/Петкович и Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно проводит второй или третий матч. А вот Булатович/Петкович как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Булатович/Петкович, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Булатович/Петкович без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Булатович/Петкович вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Булатович/Петкович — Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Булатович/Петкович и Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Булатович/Петкович, и Бертакки/Парентини Валлега Монтебруно будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-837834-aces-zhen-sky-zhen-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-ipbl-03-07-24/