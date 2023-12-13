Ноэми Ла Каньина — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз и ставка на матч Ноэми Ла Каньина — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз 04 июля

04 июля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ноэми Ла Каньина , а противостоять в этом поединке будет Ламис Альхуссейн Абдель Азиз.



Так как Ноэми Ла Каньина в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Ламис Альхуссейн Абдель Азиз, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 04 июля. Но, доказать обратное Ноэми Ла Каньина все же сможет в 12:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ноэми Ла Каньина — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Ноэми Ла Каньина — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз, которая пройдет 04 июля в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 12:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Ноэми Ла Каньина

Ноэми Ла Каньина, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Ноэми Ла Каньина может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Ноэми Ла Каньина входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Ноэми Ла Каньина еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Ноэми Ла Каньина сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Ламис Альхуссейн Абдель Азиз

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Ламис Альхуссейн Абдель Азиз теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Ламис Альхуссейн Абдель Азиз имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Ламис Альхуссейн Абдель Азиз испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Ламис Альхуссейн Абдель Азиз выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Ламис Альхуссейн Абдель Азиз занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Ноэми Ла Каньина и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Ноэми Ла Каньина — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз 04 июля

Ноэми Ла Каньина

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Ноэми Ла Каньина выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Ноэми Ла Каньина всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Ноэми Ла Каньина уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Ноэми Ла Каньина занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Ноэми Ла Каньина больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Ноэми Ла Каньина имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Ламис Альхуссейн Абдель Азиз

Этот сезон Ламис Альхуссейн Абдель Азиз проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Ламис Альхуссейн Абдель Азиз снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Ламис Альхуссейн Абдель Азиз слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Ламис Альхуссейн Абдель Азиз допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Ноэми Ла Каньина — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ноэми Ла Каньина и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ноэми Ла Каньина и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ноэми Ла Каньина, и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ноэми Ла Каньина — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ноэми Ла Каньина и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ноэми Ла Каньина сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Ламис Альхуссейн Абдель Азиз имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ноэми Ла Каньина – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ноэми Ла Каньина и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ноэми Ла Каньина — Ламис Альхуссейн Абдель Азиз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ноэми Ла Каньина и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ноэми Ла Каньина и Ламис Альхуссейн Абдель Азиз проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-838396-minnenuotson-keninmattek-sends-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-uimbldon-04-07-24/