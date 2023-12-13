«Авазбек Холмирзаев (Узб)» – «Чангы Кара-оол (Рос)». 05.07.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Авазбек Холмирзаев (Узб) — Чангы Кара-оол (Рос) на 05.07.2024, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Авазбек Холмирзаев (Узб) и Чангы Кара-оол (Рос) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 16:20.

Стало известно, что именно 05.07.2024 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Авазбек Холмирзаев (Узб) — Чангы Кара-оол (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 16:20, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Авазбек Холмирзаев (Узб) — Чангы Кара-оол (Рос):

победа Авазбек Холмирзаев (Узб) – 0, ничья – 0, победа Чангы Кара-оол (Рос) – 0

Прогноз на матч Авазбек Холмирзаев (Узб) – Чангы Кара-оол (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 05.07.2024 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Авазбек Холмирзаев (Узб) не очень выгодно, а вот Чангы Кара-оол (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Авазбек Холмирзаев (Узб) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Авазбек Холмирзаев (Узб) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Авазбек Холмирзаев (Узб) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Авазбек Холмирзаев (Узб) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Чангы Кара-оол (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Чангы Кара-оол (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Чангы Кара-оол (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Чангы Кара-оол (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Чангы Кара-оол (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Авазбек Холмирзаев (Узб) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Авазбек Холмирзаев (Узб) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Авазбек Холмирзаев (Узб) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Авазбек Холмирзаев (Узб) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Авазбек Холмирзаев (Узб) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Чангы Кара-оол (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Чангы Кара-оол (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Чангы Кара-оол (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Чангы Кара-оол (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Чангы Кара-оол (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Чангы Кара-оол (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Авазбек Холмирзаев (Узб) – Чангы Кара-оол (Рос) 05.07.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Авазбек Холмирзаев (Узб) и Чангы Кара-оол (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Авазбек Холмирзаев (Узб) и Чангы Кара-оол (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Авазбек Холмирзаев (Узб) и Чангы Кара-оол (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Авазбек Холмирзаев (Узб) и Чангы Кара-оол (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Авазбек Холмирзаев (Узб) и Чангы Кара-оол (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Авазбек Холмирзаев (Узб) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Авазбек Холмирзаев (Узб) — Чангы Кара-оол (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Чангы Кара-оол (Рос).

Авазбек Холмирзаев (Узб)

Хотя Авазбек Холмирзаев (Узб) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Авазбек Холмирзаев (Узб) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Авазбек Холмирзаев (Узб) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Авазбек Холмирзаев (Узб) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Авазбек Холмирзаев (Узб) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Чангы Кара-оол (Рос)

В своей карьере Чангы Кара-оол (Рос) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Чангы Кара-оол (Рос) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Чангы Кара-оол (Рос) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Чангы Кара-оол (Рос) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Авазбек Холмирзаев (Узб) — Чангы Кара-оол (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 05.07.2024

На титульный бой Авазбек Холмирзаев (Узб) — Чангы Кара-оол (Рос) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Авазбек Холмирзаев (Узб) сейчас находится на пике формы, так что Чангы Кара-оол (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Авазбек Холмирзаев (Узб).

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