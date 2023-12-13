Ринкон/Санчес Изкуиэрдо — Лютаревич/Мартос Горнес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.07.24)

Ринкон/Санчес Изкуиэрдо — Лютаревич/Мартос Горнес (04-го июля 2024 года), ставки и коэффициенты

04-го июля 2024 года в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Ринкон/Санчес Изкуиэрдо , а противостоять в этом поединке будет Лютаревич/Мартос Горнес.



Буквально несколько дней назад Ринкон/Санчес Изкуиэрдо и Лютаревич/Мартос Горнес играли свои матчи, а теперь уже 04-го июля 2024 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 17:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Ринкон/Санчес Изкуиэрдо имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ринкон/Санчес Изкуиэрдо — Лютаревич/Мартос Горнес:

В 17:00 по Москве Ринкон/Санчес Изкуиэрдо выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Лютаревич/Мартос Горнес. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 04-го июля 2024 года. Ринкон/Санчес Изкуиэрдо не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Ринкон/Санчес Изкуиэрдо

Болельщики ожидали, что на этом турнире Ринкон/Санчес Изкуиэрдо продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Ринкон/Санчес Изкуиэрдо в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Ринкон/Санчес Изкуиэрдо сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Ринкон/Санчес Изкуиэрдо немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Лютаревич/Мартос Горнес

На этом турнире Лютаревич/Мартос Горнес играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Лютаревич/Мартос Горнес все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Лютаревич/Мартос Горнес не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Лютаревич/Мартос Горнес уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Лютаревич/Мартос Горнес на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Лютаревич/Мартос Горнес пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Ринкон/Санчес Изкуиэрдо — Лютаревич/Мартос Горнес. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Ринкон/Санчес Изкуиэрдо и Лютаревич/Мартос Горнес не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Ринкон/Санчес Изкуиэрдо и Лютаревич/Мартос Горнес. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Ринкон/Санчес Изкуиэрдо — Лютаревич/Мартос Горнес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.07.24)

Ринкон/Санчес Изкуиэрдо

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ринкон/Санчес Изкуиэрдо, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ринкон/Санчес Изкуиэрдо уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ринкон/Санчес Изкуиэрдо старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ринкон/Санчес Изкуиэрдо, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ринкон/Санчес Изкуиэрдо не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ринкон/Санчес Изкуиэрдо все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ринкон/Санчес Изкуиэрдо точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Лютаревич/Мартос Горнес

В этом сезоне Лютаревич/Мартос Горнес действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Лютаревич/Мартос Горнес обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Лютаревич/Мартос Горнес не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Лютаревич/Мартос Горнес не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Лютаревич/Мартос Горнес имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Ринкон/Санчес Изкуиэрдо — Лютаревич/Мартос Горнес Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Ринкон/Санчес Изкуиэрдо и Лютаревич/Мартос Горнес аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Ринкон/Санчес Изкуиэрдо и Лютаревич/Мартос Горнес обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Ринкон/Санчес Изкуиэрдо и Лютаревич/Мартос Горнес постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Ринкон/Санчес Изкуиэрдо — Лютаревич/Мартос Горнес: андердог способен удивить фаворита

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Ринкон/Санчес Изкуиэрдо и Лютаревич/Мартос Горнес, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Ринкон/Санчес Изкуиэрдо и Лютаревич/Мартос Горнес уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ринкон/Санчес Изкуиэрдо — Лютаревич/Мартос Горнес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Ринкон/Санчес Изкуиэрдо и Лютаревич/Мартос Горнес, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-838850-prognoz-na-match-lorenco-eskiki-eduardo-ribeyro-ot-eksperta-04-07-24/