«Джон Хеджес (Вел)» – «Льюис Оукфорд (Вел)». 06.07.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 06 июля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джон Хеджес (Вел) — Льюис Оукфорд (Вел). На ринге его участники появятся в 22:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джон Хеджес (Вел) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Джон Хеджес (Вел) — Льюис Оукфорд (Вел) пройдет 06 июля, и можно не сомневаться, что в 22:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Джон Хеджес (Вел) имеет две победы нокаутом, а Льюис Оукфорд (Вел) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джон Хеджес (Вел) — Льюис Оукфорд (Вел):

победа Джон Хеджес (Вел) – 0, ничья – 0, победа Льюис Оукфорд (Вел) – 0

Прогноз на матч Джон Хеджес (Вел) – Льюис Оукфорд (Вел) Бои, титульный бой, 06 июля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Джон Хеджес (Вел) станет победителем боя. Если выиграет Льюис Оукфорд (Вел), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Джон Хеджес (Вел) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Джон Хеджес (Вел) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Джон Хеджес (Вел) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Джон Хеджес (Вел) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Джон Хеджес (Вел) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Льюис Оукфорд (Вел) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Льюис Оукфорд (Вел) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Льюис Оукфорд (Вел) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Льюис Оукфорд (Вел) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Льюис Оукфорд (Вел) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Джон Хеджес (Вел) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Джон Хеджес (Вел) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Джон Хеджес (Вел) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Джон Хеджес (Вел) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Джон Хеджес (Вел) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Джон Хеджес (Вел) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Льюис Оукфорд (Вел) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Льюис Оукфорд (Вел) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Льюис Оукфорд (Вел) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Льюис Оукфорд (Вел) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Льюис Оукфорд (Вел), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Джон Хеджес (Вел) – Льюис Оукфорд (Вел) 06.07.24

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Джон Хеджес (Вел) и Льюис Оукфорд (Вел) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Джон Хеджес (Вел) и Льюис Оукфорд (Вел) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Джон Хеджес (Вел) — Льюис Оукфорд (Вел) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джон Хеджес (Вел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Джон Хеджес (Вел) — Льюис Оукфорд (Вел) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Льюис Оукфорд (Вел), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Джон Хеджес (Вел)

Свою самую выдающуюся победу Джон Хеджес (Вел) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Джон Хеджес (Вел) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Джон Хеджес (Вел) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Джон Хеджес (Вел) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Джон Хеджес (Вел) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Льюис Оукфорд (Вел)

Последний раз Льюис Оукфорд (Вел) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Льюис Оукфорд (Вел) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Льюис Оукфорд (Вел) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Льюис Оукфорд (Вел) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Льюис Оукфорд (Вел)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Льюис Оукфорд (Вел) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Джон Хеджес (Вел) — Льюис Оукфорд (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 06 июля

Так как Джон Хеджес (Вел) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Льюис Оукфорд (Вел).

Статистика и личные встречи

Так как Джон Хеджес (Вел) и Льюис Оукфорд (Вел) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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