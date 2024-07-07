«Эдуардо Дутра (Бра)» – «Абрахам Рачо (Пер)». 07.07.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 07.07.2024 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Эдуардо Дутра (Бра) — Абрахам Рачо (Пер). На ринге его участники появятся в 03:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Эдуардо Дутра (Бра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 07.07.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Эдуардо Дутра (Бра) — Абрахам Рачо (Пер). Это будет продолжаться вплоть до 03:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эдуардо Дутра (Бра) — Абрахам Рачо (Пер):

победа Эдуардо Дутра (Бра) – 0, ничья – 0, победа Абрахам Рачо (Пер) – 0

Прогноз на матч Эдуардо Дутра (Бра) – Абрахам Рачо (Пер) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07.07.2024 :

Букмекерские конторы на бой Эдуардо Дутра (Бра) — Абрахам Рачо (Пер) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Эдуардо Дутра (Бра) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Эдуардо Дутра (Бра) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Эдуардо Дутра (Бра) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Эдуардо Дутра (Бра) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Эдуардо Дутра (Бра) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Абрахам Рачо (Пер) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Абрахам Рачо (Пер) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Абрахам Рачо (Пер) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Абрахам Рачо (Пер) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Абрахам Рачо (Пер) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Эдуардо Дутра (Бра) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Эдуардо Дутра (Бра) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Эдуардо Дутра (Бра) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Эдуардо Дутра (Бра) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Эдуардо Дутра (Бра) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Эдуардо Дутра (Бра) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Абрахам Рачо (Пер) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Абрахам Рачо (Пер) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Абрахам Рачо (Пер) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Абрахам Рачо (Пер) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Абрахам Рачо (Пер), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Эдуардо Дутра (Бра) – Абрахам Рачо (Пер) 07.07.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Эдуардо Дутра (Бра) и Абрахам Рачо (Пер), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Эдуардо Дутра (Бра) и Абрахам Рачо (Пер) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Эдуардо Дутра (Бра) — Абрахам Рачо (Пер) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Абрахам Рачо (Пер) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Эдуардо Дутра (Бра) — Абрахам Рачо (Пер) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Абрахам Рачо (Пер).

Эдуардо Дутра (Бра)

В своей профессиональной карьере Эдуардо Дутра (Бра) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Эдуардо Дутра (Бра) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Эдуардо Дутра (Бра) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Эдуардо Дутра (Бра) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Эдуардо Дутра (Бра) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Абрахам Рачо (Пер)

В данный момент Абрахам Рачо (Пер) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Абрахам Рачо (Пер) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Абрахам Рачо (Пер) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Абрахам Рачо (Пер) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Эдуардо Дутра (Бра) — Абрахам Рачо (Пер). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07.07.2024

Спортивные эксперты считают, что Эдуардо Дутра (Бра) сейчас намного сильнее, чем Абрахам Рачо (Пер), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Эдуардо Дутра (Бра) и Абрахам Рачо (Пер), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Эдуардо Дутра (Бра) выиграет с помощью нокаута.

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