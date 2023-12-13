«Шинтаро Мацукура (Япо)» – «Александру Амаритей (Рум)». 07.07.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Шинтаро Мацукура (Япо) — Александру Амаритей (Рум) на 07-го июля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Шинтаро Мацукура (Япо) и Александру Амаритей (Рум) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 06:00.

В 06:00 по московскому времени Шинтаро Мацукура (Япо) и Александру Амаритей (Рум) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 07-го июля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Шинтаро Мацукура (Япо) и Александру Амаритей (Рум) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Шинтаро Мацукура (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шинтаро Мацукура (Япо) — Александру Амаритей (Рум):

победа Шинтаро Мацукура (Япо) – 0, ничья – 0, победа Александру Амаритей (Рум) – 0

Прогноз на матч Шинтаро Мацукура (Япо) – Александру Амаритей (Рум) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07-го июля :

Так как Шинтаро Мацукура (Япо) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Александру Амаритей (Рум) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Шинтаро Мацукура (Япо) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Шинтаро Мацукура (Япо) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Шинтаро Мацукура (Япо) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Шинтаро Мацукура (Япо) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Александру Амаритей (Рум) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Александру Амаритей (Рум) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Александру Амаритей (Рум) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Александру Амаритей (Рум) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Александру Амаритей (Рум) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Шинтаро Мацукура (Япо) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Шинтаро Мацукура (Япо) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Шинтаро Мацукура (Япо) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Шинтаро Мацукура (Япо) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Шинтаро Мацукура (Япо) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Шинтаро Мацукура (Япо) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Александру Амаритей (Рум) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Александру Амаритей (Рум) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Александру Амаритей (Рум) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Александру Амаритей (Рум) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Шинтаро Мацукура (Япо) – Александру Амаритей (Рум) 07.07.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Шинтаро Мацукура (Япо) и Александру Амаритей (Рум). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Шинтаро Мацукура (Япо) и Александру Амаритей (Рум). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Шинтаро Мацукура (Япо) и Александру Амаритей (Рум) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Шинтаро Мацукура (Япо) и Александру Амаритей (Рум) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Шинтаро Мацукура (Япо) и Александру Амаритей (Рум), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Шинтаро Мацукура (Япо) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Шинтаро Мацукура (Япо) — Александру Амаритей (Рум) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Александру Амаритей (Рум).

Шинтаро Мацукура (Япо)

На самом деле Шинтаро Мацукура (Япо) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Шинтаро Мацукура (Япо) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Шинтаро Мацукура (Япо) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Шинтаро Мацукура (Япо) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Шинтаро Мацукура (Япо) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Александру Амаритей (Рум)

Прошлый бой Александру Амаритей (Рум) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Александру Амаритей (Рум) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Александру Амаритей (Рум) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Александру Амаритей (Рум) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Шинтаро Мацукура (Япо) — Александру Амаритей (Рум). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07-го июля

В настоящее время Шинтаро Мацукура (Япо) и Александру Амаритей (Рум) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Шинтаро Мацукура (Япо) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Так как Шинтаро Мацукура (Япо) и Александру Амаритей (Рум) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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