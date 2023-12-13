Бродмидоу Мэджик (жен) — Чарлстаун Аззурри (жен): гости способны удивить фаворита

«Бродмидоу Мэджик (жен)» – «Чарлстаун Аззурри (жен)». 07.07.24. Прогноз и ставки на матч

Так как до 07-го июля еще есть время, то футболисты клубов Бродмидоу Мэджик (жен) и Чарлстаун Аззурри (жен) успеют восстановить силы, чтобы подойти в оптимальной форме к очному противостоянию. На футбольном поле игроки команд появятся в 09:00 по московскому времени. Эта встреча для соперников будет уже третьей только в рамках этого сезона, и в предыдущих двух команды обменялись домашними победами. Если же брать всю статистику данного противостояния, то в ней лучшие результаты имеет Бродмидоу Мэджик (жен).



Букмекеры предложили большой выбор ставок на футбольный матч, в котором соперниками будут команда Бродмидоу Мэджик (жен) и команда Чарлстаун Аззурри (жен). Эти клубы давно ведут непримиримую борьбу в чемпионате, а в последние годы их противостояние вышло на новый уровень, так как сейчас эти команды одни из основных претендентов на борьбу за золотые медали футбольного первенства своей страны. Так что нас ждет горячее противостояние, в котором нашим прогнозистам наиболее вероятной ставкой видится ставка на тотал больше желтых карточек. Статистика показывает, что в матчах между собой соперники всегда действуют очень грубо, что будет способствовать проходу ставки. Конечно, команда Бродмидоу Мэджик (жен) на порядок сильнее своих соперников, однако, на наш взгляд, букмекеры несколько занизили коэффициент на победу хозяев поля. И мы предлагаем здесь заиграть ставку на фору гостей. Вряд ли у команды Бродмидоу Мэджик (жен) сейчас все настолько хорошо, чтобы хозяева смогли обыграть своих соперников с преимуществом в несколько голов. Да и команда Чарлстаун Аззурри (жен) уже далеко не такие мальчики для битья. Нет сомнений в том, что матч будет результативным, в составах обеих команд достаточно футболистов, которые умеют реализовывать голевые моменты. Пробитию тотала также будет способствовать то, что оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому ставка на тотал больше в этом матче выглядит вполне оправданным выбором.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бродмидоу Мэджик (жен) — Чарлстаун Аззурри (жен):

Так как большинство делает ставку на победу хозяев поля, то коэффициент на победу постоянно падает и сейчас он составляет 3.06. На ничью в футбольном матче Бродмидоу Мэджик (жен) — Чарлстаун Аззурри (жен) стоит коэффициент 4.75, а на выигрыш гостей принимаются ставки по котировке 1.747.

Прогноз на матч Бродмидоу Мэджик (жен) – Чарлстаун Аззурри (жен) (Чемпионат Австралии, матч национального перевентсва, воскресенье, 07-го июля):Футбольный клуб Бродмидоу Мэджик (жен) получил от букмекеров на свою победу котировку 3.06, а по коэффициенту 1.747 можно сделать ставку на выигрыш ФК Чарлстаун Аззурри (жен). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Большой выбор ставок, предложенный букмекерами на матч команды Бродмидоу Мэджик (жен) и команды Чарлстаун Аззурри (жен), можно объяснить тем, что обе команды относят к элите современного футбола, и их противостояние – это матч, который, несомненно, привлечет внимание любителей футбола во всем мире. Команды тщательно готовятся к этому матчу, так как победа в нем позволит не только набрать три очка, необходимые для турнирной таблицы, но эта победа будет очень сильным моральным подспорьем, ведь победа, добытая в матчах с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство – лучшее, о чем можно только мечтать. В плане кадровых потерь команды подходят к предстоящему матчу в отличной форме. Все ключевые футболисты готовы помочь клубу со стартовых минут матча, а наставники смогли приобрести на трансферном рынке еще ряд перспективных футболистов, которые могут усилить игру клубов со скамейки. Так что, с исполнителями у команды Бродмидоу Мэджик (жен) и команды Чарлстаун Аззурри (жен) – полный порядок. Тактику наставники тоже не меняли по сравнению с прошлым сезоном. Действительно, зачем ломать и менять то, что приносит результат. Напомним, что оба клуба играют в атакующий футбол, причем, можно сказать, что даже в остро атакующий, когда вся команда может угрожать воротам соперника при быстром переходе из обороны в атаку, либо при стандартах. Это означает, что сегодня команды не будут отсиживаться в обороне, а постараются создать максимум голевых моментов.

Бродмидоу Мэджик (жен) – Чарлстаун Аззурри (жен) 07.07.24

Футбольный поединок Бродмидоу Мэджик (жен) — Чарлстаун Аззурри (жен) был перенесен на 07-го июля, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 09:00 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Бродмидоу Мэджик (жен) и Чарлстаун Аззурри (жен) играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В чемпионате страны команда Бродмидоу Мэджик (жен) и команда Чарлстаун Аззурри (жен) всегда ведут борьбу только за высокие места в турнирной таблице. В текущем сезоне ситуация не изменилась. Оба клуба демонстрируют достойный футбол, обыгрывая своих соперников. Однако, по мнению экспертов нашего ресурса, в ближайшем матче клубам будет очень непросто добиться победы, так как команда Бродмидоу Мэджик (жен) и команда Чарлстаун Аззурри (жен) – примерно равные соперники. Исходя из этого, мы думаем, что менеджерам и футболистам обеих команд придется постараться, чтобы предложить своим соперникам что-то необычное, благодаря чему можно будет праздновать успех в этом матче. По словам менеджеров обеих команд, команда Бродмидоу Мэджик (жен) и команда Чарлстаун Аззурри (жен) подходят к очному противостоянию в оптимальных составах. Это означает, что на поле с первых минут игры будут присутствовать сильнейшие футболисты, от действий которых во многом зависит успех команд. Яркие индивидуальные противостояния известных футболистов – отличное украшение любого матча, а учитывая, что каждое касание мяча такими футболистами – несет потенциальную угрозу для ворот их соперников, мы думаем, что игра должна получиться зрелищной. Очные противостояния между командой Бродмидоу Мэджик (жен) и командой Чарлстаун Аззурри (жен) всегда проходят в напряженной борьбе, так как не один из соперников не уступает друг другу в физической подготовке и мастерстве. В таких матчах важность своего поля уходит на второй план, так как в составе обеих команд достаточно мастеров высокого класса, которые могут демонстрировать отличный футбол на любом поле. Поэтому матч будет очень и очень интересным.



Прогноз Бродмидоу Мэджик (жен) – Чарлстаун Аззурри (жен) (07-го июля), ставки и коэффициенты

Команда Бродмидоу Мэджик (жен) и команда Чарлстаун Аззурри (жен) – соперники под стать друг другу, оба клуба в текущем сезоне показывают отличный футбол, благодаря чему занимают высокие места в турнирной таблице. Сейчас командам предстоит серьезный экзамен – в очном матче им придется определить лучшего. Аналитики букмекерских контор и эксперты нашего ресурса полагают, что в этом противостоянии фаворитом являются гости. Команда Чарлстаун Аззурри (жен) демонстрирует в нынешнем сезоне стабильные результаты, клуб уверенно побеждает не только в домашних, но и в выездных матчах. Хозяева поля отлично играют только с командами, которые уступают им в классе, как только клубу попадается более-менее серьезный соперник, то футболисты команды Бродмидоу Мэджик (жен) начинают паниковать, что приводит к ошибкам. В общем, в сегодняшней игре эксперты нашего ресурса рекомендуют делать ставки на то, что в матче победит команда Чарлстаун Аззурри (жен), а на это событие букмекеры предлагают высокий коэффициент, следовательно, есть возможность сорвать хороший выигрыш. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше. В составе обеих команд достаточно футболистов, которые умеют завершать атаки, добавив к этому атакующий стиль игры, который демонстрируют оба клуба, мы получаем, что в матче будет много голов, на что мы и рекомендуем делать ставки. Общий тотал нарушений и желтых карточек мы полагаем, что будет на больше. Матч принципиален для обеих команд, так как победа позволит каждому из соперников существенно укрепить свои позиции в турнирной таблице, следовательно, в матче будет много нарушений. Общий тотал угловых команды, скорее всего, перебьют, так как во время своих атак и команда Бродмидоу Мэджик (жен), и команда Чарлстаун Аззурри (жен) активно используют фланги, что предполагает большое количество стандартов.

Бродмидоу Мэджик (жен)

Болельщики футбольного клуба Бродмидоу Мэджик (жен) уже смирились с тем, что он в последние годы постоянно перемещается между дивизионами. В начале сезона все также шло к тому, что команду ожидает понижение в классе, но после того, как был уволен главный тренер и на его место пришел опытный иностранный специалист, результаты команды постепенно стали улучшаться. Хозяева смогли выбраться из зоны вылета, а сейчас вообще идут десятыми, так что оторваться от аутсайдеров получилось уже на четырнадцать очков. В данный момент футбольный клуб Бродмидоу Мэджик (жен) вообще пребывает в великолепной форме, одержав три победы в последних четырех поединках, а также один раз сыграв вничью. Дома команда чаще выигрывает, чем проигрывает, а также новый тренер заставил игроков больше думать об обороне, так что существенно сократилось количество пропущенных мячей. Восстановились от повреждений сразу трое полузащитников, так что в лазарете остаются только центральный защитник и левый нападающий.

Чарлстаун Аззурри (жен)

После того, как в футбольном клубе Чарлстаун Аззурри (жен) два года назад поменялся главный тренер, был небольшой спад в игре, но постепенно команда начала показывать еще даже лучшие результаты при новом наставнике. В этом сезоне гости занимают шестую строчку в чемпионате, претендуя на путевку в еврокубки. Но, для этого нужно выиграть борьбу, в которую включилось еще четыре команды. Футболисты клуба Чарлстаун Аззурри (жен) показывают очень хорошую игру дома, а вот на выезде команда играет исключительно от обороны, из-за чего в гостях было тринадцать ничейных результатов в восемнадцати матчах. При этом, ФК Чарлстаун Аззурри (жен) проиграл на выезде только однажды, чем не могут похвастаться даже лидеры чемпионата. Уже семь туров гости не проигрывают, одержав три победы и четыре раза сыграв вничью. Команда имеет одну из лучших защит в чемпионате, ведь входит в тройку лидеров по количеству пропущенных мячей. У гостей нет длинной скамейки запасных, но в данный момент у команды и нет серьезных кадровых проблем, ведь травмирован только правый полузащитник, который уже больше месяца пребывает в лазарете.

Интересные факты перед матчем Бродмидоу Мэджик (жен) – Чарлстаун Аззурри (жен)

Интересный матч ожидает всех любителей футбола. Команда Бродмидоу Мэджик (жен) будет противостоять футболистам команды Чарлстаун Аззурри (жен). Наши эксперты солидарны с букмекерами в том, что наиболее вероятным результатом этого противостояния будет ничья. В текущем сезоне оба клуба уже решили все свои задачи в турнирной таблице, а это означает, что сейчас команды могут во всю использовать молодых футболистов. В первом круге между этими клубами была зафиксирована ничья. Вообще, команда Бродмидоу Мэджик (жен) и команда Чарлстаун Аззурри (жен) в нынешнем сезоне являются одними из лидеров по количеству ничейных результатов. Если взглянуть на результаты личных встреч между этими футбольными клубами, то можно увидеть, что чаще всего команды расходились миром. В принципе, несмотря на то, что коэффициент на ничейный исход этого матча уже порядком просел, наши эксперты все равно рекомендуют делать ставки на то, что в этом матче будет ничья. Относительно общего тотала матча, то здесь мы пока не можем прийти к единому мнению. Однако, среди прочих, нам понравилась ставка на то, что в матче команды Бродмидоу Мэджик (жен) и команды Чарлстаун Аззурри (жен) обе команды забьют гол. Если исходить от того, что в матче будет ничья, то вряд ли команды, которые уже решили свои задачи в турнирной таблице, оставят болельщиков без забитых голов, следовательно, если будет ничья, то она будет результативной. Общий тотал нарушений и предупреждений мы рекомендуем играть на меньше, так как вряд ли команды будут грубить в матче, результат которого не окажет серьезного влияния на расположение команд в турнирной таблице.

Игра завершится победой Бродмидоу Мэджик (жен) — 3.06, в игре будет ничья — 4.75, игра завершится победой Чарлстаун Аззурри (жен) — 1.747.



Бродмидоу Мэджик (жен) — Чарлстаун Аззурри (жен). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Австралии 07-го июля

В матче команды Бродмидоу Мэджик (жен) и команды Чарлстаун Аззурри (жен), который состоится в ближайшем туре, обеим командам уже не за что бороться в чемпионате, так как выше по турнирной таблице они вряд ли поднимутся, а вылет из элитного дивизиона клубам не грозит. Учитывая, что менеджеры одной и другой команды заявили о том, что планируют использовать резервные составы в предстоящем матче, наши эксперты полагают, что наиболее интересной ставкой на этот матч является ставка на общий тотал голов на больше, а также на индивидуальный тотал голов на больше каждой из команд. Напомним, что эти клубы уже встречались между собой в рамках нынешнего чемпионата, тогда, в первом круге, команды с запасом перебили предлагаемый букмекерами тотал. Сейчас, когда над командами не довлеет результат, вполне вероятно, что они сделают это еще раз, тем более, что молодые футболисты захотят проявить себя, чтобы заработать место в основе. Относительно фаворита этого противостояния, здесь мы солидарны с букмекерами, которые полагают, что все же хозяева поля являются небольшими фаворитами в этом матче. Однако от ставок на исход мы воздержимся, так как пока непонятно, какие именно составы выставят менеджеры на эту игру. Несмотря на низкие тоталы нарушений и желтых карточек, мы полагаем, что игра вряд ли будет грубой, так как у футболистов нет мотивации на этот матч, а просто так грубить и ломать соперника никто не будет. Атакующий футбол, в который играют команды, предполагает большое количество угловых, мы думаем, что предложенный тотал угловых команды перебью, поэтому советуем ставить угловые в матчи на больше.

«Бродмидоу Мэджик (жен)»

Еще перед стартом сезона было понятно, что футбольному клубу Бродмидоу Мэджик (жен) предстоит борьба за выживание, так как в межсезонье дебютант данного дивизиона не провел никаких существенных усилений команды. Старт чемпионата еще получился неплохим, но уже через месяц игра хозяева существенно ухудшилась, так что практически в каждом втором матче было поражение. Футбольный клуб Бродмидоу Мэджик (жен) начал постепенно опускаться в турнирной таблице, а на данный момент он уже находится на предпоследней строчке. Покинуть зону вылета очень просто, так как команда уступает лишь из-за худшей разницы по мячам, но с набором очков у хозяев сейчас проблемы, так как они не могут выиграть уже на протяжении восьми туров. И если вначале была серия из трех ничьих, то после нее последовало пять поражений подряд. В этой серии футбольный клуб Бродмидоу Мэджик (жен) забил лишь один гол, пропустив целых четырнадцать. У хозяев на этот поединок точно не выйдут два центральных защитника, но может пропустить игру еще и правый полузащитник.



«Чарлстаун Аззурри (жен)»

Именно в футбольном клубе Чарлстаун Аззурри (жен) впервые в этом сезоне произошла тренерская отставка. Это было уже после шестого тура, а причиной увольнения наставника стало пять поражений. Руководство пригласило иностранного специалиста, который быстро взбодрил игроков и заставил их демонстрировать большую самоотдачу на футбольном поле. Поражений стало намного меньше, что позволило выбраться из опасной зоны, а сейчас команда даже находится на восьмой строчке. Правда, повторить достижения прошлых лет не получится, так как до зоны еврокубков слишком большое расстояние. Усложняет положение гостей еще и ситуация с двумя ключевыми игроками, которые на протяжении всего сезона требуют трансфер, не демонстрируя прежнего уровня игры. После четырех поражений подряд гости в пяти турах проиграли лишь однажды, одержав две победы и два раза сыграв вничью. Не поможет гостям травмированный атакующий полузащитник, но не ясно, сумели ли восстановиться правый и левый защитники.

Статистика и личные встречи

Статистика является одним из важнейших аспектов прогнозирования футбольных матчей для наших экспертов. Команды не впервые встречаются между собой в рамках чемпионата, тем более, ближе к концовке сезона о тактике и стратегии команд уже известно достаточно. В сети есть специальные ресурсы, которые собирают и анализируют статистическую информацию относительно выступлений той или иной команды, как в отдельно взятом чемпионате, так и в отдельно взятом турнире. Однако наши эксперты используют не только статистическую информацию, мы тщательно изучаем информацию относительно самой команды или команд, матчи которых мы прогнозируем. Для успешного выступления командам необходимы не только сыгранность и отсутствие конфликтов, но и понимание того что от них хочет менеджер. В общем, информации изучается и анализируется достаточно, и только потом, на основании тщательного анализа, мы делаем прогнозы. Матч команды Бродмидоу Мэджик (жен) и команды Чарлстаун Аззурри (жен) выбран нами не случайно, обе команды сегодня будут играть только на победу, так как им важно набрать очки в чемпионате. Учитывая, что между собой эти клубы действуют в атакующем стиле, а также беря во внимание тот факт, что команда Бродмидоу Мэджик (жен) и команда Чарлстаун Аззурри (жен) в нынешнем сезоне играют в атакующий футбол, наши эксперты ждут в этом матче много голов, тем более что для победы в матче обоим клубам необходимо идти вперед. Больше прогнозов от наших экспертов можно найти ниже. Всем интересного футбольного матча.

«Бродмидоу Мэджик (жен)» — «Чарлстаун Аззурри (жен)»: кто фаворит грядущей встречи?

Бродмидоу Мэджик (жен) — Чарлстаун Аззурри (жен). Прогноз на футбол (07.07.24)

Для команды Бродмидоу Мэджик (жен) матч с футболистами команды Чарлстаун Аззурри (жен) – отличная возможность набрать очки и избежать попадания в зону вылета. Сейчас, когда до окончания чемпионата осталось не так много туров, каждое очко для команд, занимающих вторую половину в турнирной таблице, является на вес золота, поэтому в матчах практически равных соперников, команды всеми силами стараются заработать баллы. Хозяева поля сейчас начали показывать неплохой футбол, как только запахло жаренным, и замаячила неприятная возможность оказаться в числе аутсайдеров, команда Бродмидоу Мэджик (жен) резко прибавила в игровом плане, что позволило клубу заработать важные очки. В принципе, команда Чарлстаун Аззурри (жен) уже решила свои задачи в чемпионате, и клуб давно обезопасил себя от зоны вылета. Так что, вполне справедливо, что хозяева поля идет фаворитами матча. Однако, наши эксперты все рекомендуют не рисковать, и в этой игре мы предлагаем сделать ставку на то, что хозяева поля не проиграют в этом матче. Мы думаем, что голов в игре будет забито мало, так как оба клуба предпочитают действовать в защитной манере, так что, общий тотал матча мы советуем играть на меньше. А вот нарушений и карточек должно быть предостаточно, так как игра будет проходить в центре поля с большим количеством мелких тактических фолов. Поэтому оба статистических параметра мы рассматриваем на больше. Что касается угловых, то здесь букмекеры выставили верный тотал. В принципе, можно дождаться начала матча, и тогда заиграть на меньше, в случае, если футболисты за первую половину матча подадут много стандартов, однако делать подобные ставки до матча мы бы не рекомендовали.

Бродмидоу Мэджик (жен) — Чарлстаун Аззурри (жен): гости способны удивить фаворита

Несколько лет назад футбол был более прогнозирован, команды демонстрировали стабильные результаты, а прогнозировать статистику было совсем легко. Однако все течет и все меняется, меняемся мы, меняется и футбол. Сегодня эта игра становится более динамичной, команды предпочитают более активно действовать у чужих ворот, не выстраивая глубоко эшелонированную оборону у собственной штрафной площадки. Времена игры на удержание нужного результата проходят. Тем не менее, новые времена, с молодыми тренерами и молодыми талантливыми футболистами, не менее интересны. Теперь в моде атакующий футбол, с большим количеством ударов и забитых голов, когда стадион ревет от восторга, а один футболист может забивать пять раз в ворота своих соперников, и это уже никого не удивляет. Изменения пошли на пользу этой игры. Наши эксперты надеются, что и в будущем футбол будет только прогрессировать, а наши прогнозы при этом будут оставаться такими же четкими, и будут также стабильно приносить прибыль. Всем удачи!

Ведущие спортивные эксперты в футбольной встрече Бродмидоу Мэджик (жен) — Чарлстаун Аззурри (жен) находятся на стороне хозяев, советуя сделать ставку на их индивидуальный тотал более 1.5 мяча.

Бродмидоу Мэджик (жен) – Чарлстаун Аззурри (жен): статистика и история личных встреч

Команда Бродмидоу Мэджик (жен) и команда Чарлстаун Аззурри (жен) относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Бродмидоу Мэджик (жен) и команды Чарлстаун Аззурри (жен) является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Бродмидоу Мэджик (жен) и команды Чарлстаун Аззурри (жен) выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.