Карлос Лопес Монтагуд — Джи Сунг Нам: в ожидании «эйсов»

Карлос Лопес Монтагуд — Джи Сунг Нам (08-го июля), ставки и коэффициенты

08-го июля в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Карлос Лопес Монтагуд , а противостоять в этом поединке будет Джи Сунг Нам.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Карлос Лопес Монтагуд — Джи Сунг Нам можно будет вплоть до 11:30 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 08-го июля. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Карлос Лопес Монтагуд и Джи Сунг Нам еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Карлос Лопес Монтагуд — Джи Сунг Нам:

Карлос Лопес Монтагуд имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 08-го июля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Джи Сунг Нам. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 11:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Карлос Лопес Монтагуд имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Карлос Лопес Монтагуд

Болельщики ожидали, что на этом турнире Карлос Лопес Монтагуд продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Карлос Лопес Монтагуд в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Карлос Лопес Монтагуд сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Карлос Лопес Монтагуд немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Джи Сунг Нам

Джи Сунг Нам имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Джи Сунг Нам уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Джи Сунг Нам умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Джи Сунг Нам обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Джи Сунг Нам проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Карлос Лопес Монтагуд — Джи Сунг Нам. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Карлос Лопес Монтагуд и Джи Сунг Нам впервые будут встречаться между собой. Если Карлос Лопес Монтагуд уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Джи Сунг Нам пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Карлос Лопес Монтагуд демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Карлос Лопес Монтагуд – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Карлос Лопес Монтагуд — Джи Сунг Нам 08-го июля

Карлос Лопес Монтагуд

К данному турниру Карлос Лопес Монтагуд подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Карлос Лопес Монтагуд находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Карлос Лопес Монтагуд не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Карлос Лопес Монтагуд старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Карлос Лопес Монтагуд демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Джи Сунг Нам

Джи Сунг Нам лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Джи Сунг Нам играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Джи Сунг Нам начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Джи Сунг Нам выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Джи Сунг Нам сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Карлос Лопес Монтагуд — Джи Сунг Нам Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Карлос Лопес Монтагуд и Джи Сунг Нам, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Карлос Лопес Монтагуд и Джи Сунг Нам играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Карлос Лопес Монтагуд, и Джи Сунг Нам неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Карлос Лопес Монтагуд — Джи Сунг Нам: в ожидании «эйсов»

Карлос Лопес Монтагуд и Джи Сунг Нам которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Карлос Лопес Монтагуд имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джи Сунг Нам хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Карлос Лопес Монтагуд. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джи Сунг Нам умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Карлос Лопес Монтагуд довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джи Сунг Нам вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Карлос Лопес Монтагуд.

СЕГОДНЯ МАТЧ Карлос Лопес Монтагуд — Джи Сунг Нам. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Карлос Лопес Монтагуд и Джи Сунг Нам букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Карлос Лопес Монтагуд и Джи Сунг Нам проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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