Алькантара/Джонс — Бекрофт/Сорнлаксуп. Прогноз, ставки на матч(09.07.24)

Алькантара/Джонс — Бекрофт/Сорнлаксуп (09-го июля 2024 года), ставки и коэффициенты

09-го июля 2024 года в 08:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Алькантара/Джонс , а противостоять в этом поединке будет Бекрофт/Сорнлаксуп.



Теннисное противостояние Алькантара/Джонс — Бекрофт/Сорнлаксуп пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 09-го июля 2024 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 08:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Алькантара/Джонс является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Алькантара/Джонс — Бекрофт/Сорнлаксуп. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Алькантара/Джонс имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 09-го июля 2024 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Бекрофт/Сорнлаксуп. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 08:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Алькантара/Джонс имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Алькантара/Джонс

В этом сезоне Алькантара/Джонс показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Алькантара/Джонс играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Алькантара/Джонс умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Алькантара/Джонс и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Алькантара/Джонс будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Алькантара/Джонс чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Бекрофт/Сорнлаксуп

Во взрослом туре Бекрофт/Сорнлаксуп проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Бекрофт/Сорнлаксуп пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Бекрофт/Сорнлаксуп предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Бекрофт/Сорнлаксуп еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

ITF, Алькантара/Джонс — Бекрофт/Сорнлаксуп

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Алькантара/Джонс и Бекрофт/Сорнлаксуп уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Алькантара/Джонс — Бекрофт/Сорнлаксуп. Прогноз, ставки на матч(09.07.24)

Алькантара/Джонс

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Алькантара/Джонс проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Алькантара/Джонс в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Алькантара/Джонс больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Алькантара/Джонс уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Бекрофт/Сорнлаксуп

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Бекрофт/Сорнлаксуп все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Бекрофт/Сорнлаксуп сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Бекрофт/Сорнлаксуп все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Бекрофт/Сорнлаксуп предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Алькантара/Джонс — Бекрофт/Сорнлаксуп Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Алькантара/Джонс и Бекрофт/Сорнлаксуп, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Алькантара/Джонс и Бекрофт/Сорнлаксуп играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Алькантара/Джонс, и Бекрофт/Сорнлаксуп неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Алькантара/Джонс — Бекрофт/Сорнлаксуп: андердог способен удивить фаворита

Алькантара/Джонс и Бекрофт/Сорнлаксуп которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Алькантара/Джонс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Бекрофт/Сорнлаксуп хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Алькантара/Джонс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Бекрофт/Сорнлаксуп умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Алькантара/Джонс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Бекрофт/Сорнлаксуп вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Алькантара/Джонс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Алькантара/Джонс — Бекрофт/Сорнлаксуп. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Алькантара/Джонс и Бекрофт/Сорнлаксуп букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Алькантара/Джонс и Бекрофт/Сорнлаксуп проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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