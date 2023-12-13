Стеванович/Хрунчакова — Баррера-Агирре/Дьяченко: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз и ставка на матч Стеванович/Хрунчакова — Баррера-Агирре/Дьяченко 10 июля

10 июля в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Стеванович/Хрунчакова , а противостоять в этом поединке будет Баррера-Агирре/Дьяченко.



Так как теннисный поединок Стеванович/Хрунчакова — Баррера-Агирре/Дьяченко пройдет уже 10 июля, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 15:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Стеванович/Хрунчакова на тот момент намного сильнее, нежели Баррера-Агирре/Дьяченко.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Стеванович/Хрунчакова — Баррера-Агирре/Дьяченко:

Стеванович/Хрунчакова имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 10 июля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Баррера-Агирре/Дьяченко. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 15:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Стеванович/Хрунчакова имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Стеванович/Хрунчакова

Болельщики ожидали, что на этом турнире Стеванович/Хрунчакова продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Стеванович/Хрунчакова в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Стеванович/Хрунчакова сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Стеванович/Хрунчакова немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Баррера-Агирре/Дьяченко

На этом турнире Баррера-Агирре/Дьяченко играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Баррера-Агирре/Дьяченко все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Баррера-Агирре/Дьяченко не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Баррера-Агирре/Дьяченко уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Баррера-Агирре/Дьяченко на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Баррера-Агирре/Дьяченко пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Стеванович/Хрунчакова — Баррера-Агирре/Дьяченко. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Стеванович/Хрунчакова и Баррера-Агирре/Дьяченко не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Стеванович/Хрунчакова и Баррера-Агирре/Дьяченко. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Стеванович/Хрунчакова — Баррера-Агирре/Дьяченко (10 июля), ставки и коэффициенты

Стеванович/Хрунчакова

К данному турниру Стеванович/Хрунчакова подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Стеванович/Хрунчакова находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Стеванович/Хрунчакова не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Стеванович/Хрунчакова старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Стеванович/Хрунчакова демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Баррера-Агирре/Дьяченко

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Баррера-Агирре/Дьяченко хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Баррера-Агирре/Дьяченко никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Баррера-Агирре/Дьяченко сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Баррера-Агирре/Дьяченко всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Стеванович/Хрунчакова — Баррера-Агирре/Дьяченко Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Стеванович/Хрунчакова и Баррера-Агирре/Дьяченко. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Стеванович/Хрунчакова — Баррера-Агирре/Дьяченко: кто пройдет в следующий раунд?

Стеванович/Хрунчакова и Баррера-Агирре/Дьяченко которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Стеванович/Хрунчакова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Баррера-Агирре/Дьяченко хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Стеванович/Хрунчакова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Баррера-Агирре/Дьяченко умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Стеванович/Хрунчакова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Баррера-Агирре/Дьяченко вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Стеванович/Хрунчакова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Стеванович/Хрунчакова — Баррера-Агирре/Дьяченко. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Стеванович/Хрунчакова и Баррера-Агирре/Дьяченко сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Стеванович/Хрунчакова, и Баррера-Агирре/Дьяченко будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-842118-uchidashimizu-boncidzhea-prognoz-specialista-10-07-24/