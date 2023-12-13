Костич/Паррес Аскойтиа — Генис Салас/Петретич. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.07.24)

Костич/Паррес Аскойтиа — Генис Салас/Петретич (11 июля), ставки и коэффициенты

11 июля в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Костич/Паррес Аскойтиа , а противостоять в этом поединке будет Генис Салас/Петретич.



Так как Костич/Паррес Аскойтиа в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Генис Салас/Петретич, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 11 июля. Но, доказать обратное Костич/Паррес Аскойтиа все же сможет в 12:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Костич/Паррес Аскойтиа — Генис Салас/Петретич:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 11 июля встречаются Костич/Паррес Аскойтиа и Генис Салас/Петретич. Начало поединка запланировано на 12:00 по МСК. Костич/Паррес Аскойтиа является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Костич/Паррес Аскойтиа

В этом сезоне Костич/Паррес Аскойтиа демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Костич/Паррес Аскойтиа снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Костич/Паррес Аскойтиа является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Костич/Паррес Аскойтиа не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Костич/Паррес Аскойтиа еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Генис Салас/Петретич

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Генис Салас/Петретич теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Генис Салас/Петретич имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Генис Салас/Петретич испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Генис Салас/Петретич выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Генис Салас/Петретич занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Костич/Паррес Аскойтиа и Генис Салас/Петретич. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Костич/Паррес Аскойтиа и Генис Салас/Петретич продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Костич/Паррес Аскойтиа — Генис Салас/Петретич. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.07.24)

Костич/Паррес Аскойтиа

В этом сезоне Костич/Паррес Аскойтиа демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Костич/Паррес Аскойтиа уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Костич/Паррес Аскойтиа любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Костич/Паррес Аскойтиа часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Костич/Паррес Аскойтиа умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Генис Салас/Петретич

В этом сезоне Генис Салас/Петретич действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Генис Салас/Петретич обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Генис Салас/Петретич не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Генис Салас/Петретич не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Генис Салас/Петретич имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Костич/Паррес Аскойтиа — Генис Салас/Петретич Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Костич/Паррес Аскойтиа и Генис Салас/Петретич. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Костич/Паррес Аскойтиа и Генис Салас/Петретич встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Костич/Паррес Аскойтиа и Генис Салас/Петретич довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Костич/Паррес Аскойтиа и Генис Салас/Петретич подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Костич/Паррес Аскойтиа — Генис Салас/Петретич: соперники не будут долго запрягать

Костич/Паррес Аскойтиа и Генис Салас/Петретич которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Костич/Паррес Аскойтиа имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Генис Салас/Петретич хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Костич/Паррес Аскойтиа. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Генис Салас/Петретич умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Костич/Паррес Аскойтиа довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Генис Салас/Петретич вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Костич/Паррес Аскойтиа.

СЕГОДНЯ МАТЧ Костич/Паррес Аскойтиа — Генис Салас/Петретич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Костич/Паррес Аскойтиа и Генис Салас/Петретич.



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