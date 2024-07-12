«Тун Мин Аунг (Мья)» – «Чан Куок Туан (Вье)». 12.07.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 12-го июля должен состояться бой Тун Мин Аунг (Мья) — Чан Куок Туан (Вье), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 16:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Тун Мин Аунг (Мья) и Чан Куок Туан (Вье) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 12-го июля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Тун Мин Аунг (Мья) — Чан Куок Туан (Вье). Это будет продолжаться вплоть до 16:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тун Мин Аунг (Мья) — Чан Куок Туан (Вье):

победа Тун Мин Аунг (Мья) – 0, ничья – 0, победа Чан Куок Туан (Вье) – 0

Прогноз на матч Тун Мин Аунг (Мья) – Чан Куок Туан (Вье) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 12-го июля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Тун Мин Аунг (Мья) станет победителем боя. Если выиграет Чан Куок Туан (Вье), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Тун Мин Аунг (Мья) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Тун Мин Аунг (Мья) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Тун Мин Аунг (Мья) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Тун Мин Аунг (Мья) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Тун Мин Аунг (Мья) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Тун Мин Аунг (Мья) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Тун Мин Аунг (Мья) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Чан Куок Туан (Вье) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Чан Куок Туан (Вье) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Чан Куок Туан (Вье) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Чан Куок Туан (Вье) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Чан Куок Туан (Вье) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Тун Мин Аунг (Мья) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Тун Мин Аунг (Мья) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Тун Мин Аунг (Мья) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Тун Мин Аунг (Мья) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Чан Куок Туан (Вье) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Чан Куок Туан (Вье) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Чан Куок Туан (Вье) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Чан Куок Туан (Вье) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Чан Куок Туан (Вье), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Тун Мин Аунг (Мья) – Чан Куок Туан (Вье) 12.07.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Тун Мин Аунг (Мья) и Чан Куок Туан (Вье). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Тун Мин Аунг (Мья) и Чан Куок Туан (Вье) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Тун Мин Аунг (Мья) и Чан Куок Туан (Вье). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Тун Мин Аунг (Мья) и Чан Куок Туан (Вье) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Тун Мин Аунг (Мья) и Чан Куок Туан (Вье) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Тун Мин Аунг (Мья) будет намного сильнее, чем Чан Куок Туан (Вье), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Тун Мин Аунг (Мья) в данный момент сильнее, нежели Чан Куок Туан (Вье), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Тун Мин Аунг (Мья)

В своей профессиональной карьере Тун Мин Аунг (Мья) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Тун Мин Аунг (Мья) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Тун Мин Аунг (Мья) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Тун Мин Аунг (Мья) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Тун Мин Аунг (Мья) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Чан Куок Туан (Вье)

Уже несколько лет Чан Куок Туан (Вье) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Чан Куок Туан (Вье) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Чан Куок Туан (Вье) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Тун Мин Аунг (Мья) — Чан Куок Туан (Вье). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 12-го июля

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Тун Мин Аунг (Мья) — Чан Куок Туан (Вье) собираются ставить на то, что сильнее будет Тун Мин Аунг (Мья), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Тун Мин Аунг (Мья) легко справится с таким соперником, как Чан Куок Туан (Вье). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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