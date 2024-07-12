«Хаттан Аль Саиф (С.Ар)» – «Эман Барака (Еги)». 12.07.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 12-го июля должен состояться бой Хаттан Аль Саиф (С.Ар) — Эман Барака (Еги), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 17:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Хаттан Аль Саиф (С.Ар) и Эман Барака (Еги) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 17:00 по московскому времени Хаттан Аль Саиф (С.Ар) и Эман Барака (Еги) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 12-го июля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Хаттан Аль Саиф (С.Ар) и Эман Барака (Еги) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Хаттан Аль Саиф (С.Ар).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хаттан Аль Саиф (С.Ар) — Эман Барака (Еги):

победа Хаттан Аль Саиф (С.Ар) – 0, ничья – 0, победа Эман Барака (Еги) – 0

Прогноз на матч Хаттан Аль Саиф (С.Ар) – Эман Барака (Еги) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 12-го июля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Хаттан Аль Саиф (С.Ар) станет победителем боя. Если выиграет Эман Барака (Еги), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Хаттан Аль Саиф (С.Ар) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Хаттан Аль Саиф (С.Ар) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Хаттан Аль Саиф (С.Ар) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Хаттан Аль Саиф (С.Ар) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Хаттан Аль Саиф (С.Ар) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Эман Барака (Еги) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Эман Барака (Еги) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Эман Барака (Еги) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Эман Барака (Еги) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Эман Барака (Еги) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Хаттан Аль Саиф (С.Ар) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Хаттан Аль Саиф (С.Ар) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Хаттан Аль Саиф (С.Ар) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Хаттан Аль Саиф (С.Ар) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Хаттан Аль Саиф (С.Ар) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Эман Барака (Еги) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Эман Барака (Еги) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Эман Барака (Еги) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Эман Барака (Еги) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Хаттан Аль Саиф (С.Ар) – Эман Барака (Еги) 12.07.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Хаттан Аль Саиф (С.Ар) и Эман Барака (Еги). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Хаттан Аль Саиф (С.Ар) и Эман Барака (Еги) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Хаттан Аль Саиф (С.Ар) и Эман Барака (Еги). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Хаттан Аль Саиф (С.Ар) и Эман Барака (Еги) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Хаттан Аль Саиф (С.Ар) и Эман Барака (Еги) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Хаттан Аль Саиф (С.Ар) и Эман Барака (Еги), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Хаттан Аль Саиф (С.Ар) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Хаттан Аль Саиф (С.Ар) — Эман Барака (Еги) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Эман Барака (Еги), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Хаттан Аль Саиф (С.Ар)

Хаттан Аль Саиф (С.Ар) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Хаттан Аль Саиф (С.Ар) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Хаттан Аль Саиф (С.Ар) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Хаттан Аль Саиф (С.Ар) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Хаттан Аль Саиф (С.Ар) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Эман Барака (Еги)

Сейчас Эман Барака (Еги) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Эман Барака (Еги) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Эман Барака (Еги) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Эман Барака (Еги) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Эман Барака (Еги) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Хаттан Аль Саиф (С.Ар) — Эман Барака (Еги). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 12-го июля

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Хаттан Аль Саиф (С.Ар) — Эман Барака (Еги) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Хаттан Аль Саиф (С.Ар) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Хаттан Аль Саиф (С.Ар) будет намного сильнее, чем Эман Барака (Еги), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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