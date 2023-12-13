«Эрик Фимбрес (США)» – «Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг)». 13.07.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 13-го июля 2024 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Эрик Фимбрес (США) — Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг). На ринге его участники появятся в 02:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Эрик Фимбрес (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Эрик Фимбрес (США) — Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг) пройдет 13-го июля 2024 года, и можно не сомневаться, что в 02:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Эрик Фимбрес (США) имеет две победы нокаутом, а Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эрик Фимбрес (США) — Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг):

победа Эрик Фимбрес (США) – 0, ничья – 0, победа Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг) – 0

Прогноз на матч Эрик Фимбрес (США) – Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13-го июля 2024 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Эрик Фимбрес (США) не очень выгодно, а вот Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Эрик Фимбрес (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Эрик Фимбрес (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Эрик Фимбрес (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Эрик Фимбрес (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Эрик Фимбрес (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Эрик Фимбрес (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Эрик Фимбрес (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Эрик Фимбрес (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Эрик Фимбрес (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Эрик Фимбрес (США) – Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг) 13.07.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Эрик Фимбрес (США) и Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Эрик Фимбрес (США) и Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Эрик Фимбрес (США) и Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Эрик Фимбрес (США) и Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Эрик Фимбрес (США) и Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Эрик Фимбрес (США) будет намного сильнее, чем Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Эрик Фимбрес (США) — Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг).

Эрик Фимбрес (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Эрик Фимбрес (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Эрик Фимбрес (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Эрик Фимбрес (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Эрик Фимбрес (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг)

Прошлый бой Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Эрик Фимбрес (США) — Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13-го июля 2024 года

Так как Эрик Фимбрес (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг).

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Эрик Фимбрес (США) и Монте Деон Огбонна-Моррисон (Ниг), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Эрик Фимбрес (США) выиграет бой.

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