«Джон Свини (США)» – «Рафаэль ду Насименто (Бра)». 13.07.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 13 июля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джон Свини (США) — Рафаэль ду Насименто (Бра). На ринге его участники появятся в 05:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джон Свини (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 13 июля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Джон Свини (США) — Рафаэль ду Насименто (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 05:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джон Свини (США) — Рафаэль ду Насименто (Бра):

победа Джон Свини (США) – 0, ничья – 0, победа Рафаэль ду Насименто (Бра) – 0

Прогноз на матч Джон Свини (США) – Рафаэль ду Насименто (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 13 июля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Джон Свини (США) не очень выгодно, а вот Рафаэль ду Насименто (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Джон Свини (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Джон Свини (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Джон Свини (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Джон Свини (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Рафаэль ду Насименто (Бра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Рафаэль ду Насименто (Бра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Рафаэль ду Насименто (Бра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Рафаэль ду Насименто (Бра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Рафаэль ду Насименто (Бра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Джон Свини (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Джон Свини (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Джон Свини (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Джон Свини (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Джон Свини (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Джон Свини (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Рафаэль ду Насименто (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Рафаэль ду Насименто (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Рафаэль ду Насименто (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Рафаэль ду Насименто (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Рафаэль ду Насименто (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Рафаэль ду Насименто (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Джон Свини (США) – Рафаэль ду Насименто (Бра) 13.07.24

Появление на ринге таких бойцов, как Джон Свини (США) и Рафаэль ду Насименто (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Джон Свини (США) и Рафаэль ду Насименто (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Джон Свини (США) и Рафаэль ду Насименто (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Джон Свини (США) и Рафаэль ду Насименто (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Джон Свини (США) и Рафаэль ду Насименто (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Джон Свини (США) — Рафаэль ду Насименто (Бра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джон Свини (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Джон Свини (США) — Рафаэль ду Насименто (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Рафаэль ду Насименто (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Джон Свини (США)

Несмотря на то, что Джон Свини (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Джон Свини (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Джон Свини (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Джон Свини (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Рафаэль ду Насименто (Бра)

Сейчас Рафаэль ду Насименто (Бра) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Рафаэль ду Насименто (Бра) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Рафаэль ду Насименто (Бра) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Рафаэль ду Насименто (Бра) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Рафаэль ду Насименто (Бра) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Джон Свини (США) — Рафаэль ду Насименто (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 13 июля

Несмотря на то, что Джон Свини (США) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Рафаэль ду Насименто (Бра) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Джон Свини (США) будет намного сильнее, чем Рафаэль ду Насименто (Бра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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