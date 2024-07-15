«Рику Кунимото (Япо)» – «Еики Кани (Япо)». 15.07.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Рику Кунимото (Япо) проведет 15 июля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Еики Кани (Япо). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 11:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Рику Кунимото (Япо) обладает несколькими чемпионскими титулами и 15 июля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Еики Кани (Япо), так что вряд ли в 11:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рику Кунимото (Япо) — Еики Кани (Япо):

победа Рику Кунимото (Япо) – 0, ничья – 0, победа Еики Кани (Япо) – 0

Прогноз на матч Рику Кунимото (Япо) – Еики Кани (Япо) Бои, титульный бой, 15 июля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Рику Кунимото (Япо) станет победителем боя. Если выиграет Еики Кани (Япо), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Рику Кунимото (Япо) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Рику Кунимото (Япо) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Рику Кунимото (Япо) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Рику Кунимото (Япо) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Еики Кани (Япо) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Еики Кани (Япо) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Еики Кани (Япо) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Еики Кани (Япо) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Еики Кани (Япо) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Рику Кунимото (Япо) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Рику Кунимото (Япо) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Рику Кунимото (Япо) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Рику Кунимото (Япо) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Рику Кунимото (Япо) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Еики Кани (Япо) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Еики Кани (Япо) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Еики Кани (Япо) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Еики Кани (Япо) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Еики Кани (Япо) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Рику Кунимото (Япо) – Еики Кани (Япо) 15.07.24

Появление на ринге таких бойцов, как Рику Кунимото (Япо) и Еики Кани (Япо) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Рику Кунимото (Япо) и Еики Кани (Япо). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Рику Кунимото (Япо) и Еики Кани (Япо) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Рику Кунимото (Япо) и Еики Кани (Япо) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Рику Кунимото (Япо) и Еики Кани (Япо) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Рику Кунимото (Япо) легко справится с таким соперником, как Еики Кани (Япо). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Рику Кунимото (Япо) — Еики Кани (Япо) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Еики Кани (Япо) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Рику Кунимото (Япо)

Как бы Рику Кунимото (Япо) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Рику Кунимото (Япо) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Рику Кунимото (Япо) дрался на ринге только с представителями своей страны. Рику Кунимото (Япо) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Рику Кунимото (Япо) совершенно не работает над собственной защитой.

Еики Кани (Япо)

В данный момент Еики Кани (Япо) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Еики Кани (Япо) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Еики Кани (Япо) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Еики Кани (Япо) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Рику Кунимото (Япо) — Еики Кани (Япо). Прогноз и ставки на матч. Бои 15 июля

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Рику Кунимото (Япо) — Еики Кани (Япо) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Рику Кунимото (Япо) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Рику Кунимото (Япо) — Еики Кани (Япо) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Рику Кунимото (Япо) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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