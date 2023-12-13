Джессика Хинохоса Гомес — Лусиана Перри. Прогноз, ставки на матч(15.07.24)

Прогноз и ставка на матч Джессика Хинохоса Гомес — Лусиана Перри 15-го июля 2024 года

15-го июля 2024 года в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Джессика Хинохоса Гомес , а противостоять в этом поединке будет Лусиана Перри.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 15-го июля 2024 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Джессика Хинохоса Гомес — Лусиана Перри. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 18:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Джессика Хинохоса Гомес, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Джессика Хинохоса Гомес — Лусиана Перри. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Джессика Хинохоса Гомес имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 15-го июля 2024 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Лусиана Перри. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 18:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Джессика Хинохоса Гомес имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Джессика Хинохоса Гомес

Болельщики ожидали, что на этом турнире Джессика Хинохоса Гомес продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Джессика Хинохоса Гомес в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Джессика Хинохоса Гомес сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Джессика Хинохоса Гомес немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Лусиана Перри

Нынешняя форма, которую демонстрирует Лусиана Перри еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Лусиана Перри постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Лусиана Перри пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Лусиана Перри не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Лусиана Перри не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Джессика Хинохоса Гомес» — «Лусиана Перри»: прогноз автора

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Джессика Хинохоса Гомес — Лусиана Перри. Прогноз, ставки на матч(15.07.24)

Джессика Хинохоса Гомес

На данном турнире Джессика Хинохоса Гомес выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Джессика Хинохоса Гомес выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Джессика Хинохоса Гомес допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Джессика Хинохоса Гомес особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Джессика Хинохоса Гомес, это умение играть на травяных кортах.

Лусиана Перри

В этом сезоне Лусиана Перри действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Лусиана Перри обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Лусиана Перри не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Лусиана Перри не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Лусиана Перри имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Джессика Хинохоса Гомес — Лусиана Перри Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Джессика Хинохоса Гомес и Лусиана Перри, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Джессика Хинохоса Гомес и Лусиана Перри играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Джессика Хинохоса Гомес, и Лусиана Перри неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Джессика Хинохоса Гомес — Лусиана Перри: снова ждем результативной игры

Джессика Хинохоса Гомес и Лусиана Перри которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Джессика Хинохоса Гомес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Лусиана Перри хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Джессика Хинохоса Гомес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Лусиана Перри умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Джессика Хинохоса Гомес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Лусиана Перри вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Джессика Хинохоса Гомес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Джессика Хинохоса Гомес — Лусиана Перри. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Джессика Хинохоса Гомес и Лусиана Перри сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Джессика Хинохоса Гомес, и Лусиана Перри будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-845014-himedzi-zhen-ota-haneda-vikis-zhen-prognoz-specialista-na-match-15-07-24/