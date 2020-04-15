Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer) — Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR). Прогноз, ставки на матч (16.04.20)

16-го апреля в 18:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2K20, в котором на своей площадке местный клуб Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer) примет соперника по национальному первенству Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR).



В 18:05 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer) – Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR). Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer) — Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 18:05 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer) и Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR). Организаторы турнира собираются провести данную игру 16-го апреля. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer)

Летом баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer) устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer) одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR)

Уже три недели баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

«Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer)» — «Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR)»: прогноз автора

Болельщики баскетбольного клуба Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer) собираются 16-го апреля активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 18:05 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer) — Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR). Прогноз, ставки на матч(16.04.20)

Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer)

Сейчас баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer) — Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 16-го апреля, и в его рамках состоится поединок Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer) — Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 18:05 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer) — Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR): единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer) — Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Миннесота Тимбервулвз (CarlWhizzer) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Портленд Трэйл Блэйзерс (JoKeR) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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