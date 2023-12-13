«Вероника Смолкова (Свк)» – «Йована Дукич (Срб)». 20.07.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 20.07.2024 должен состояться бой Вероника Смолкова (Свк) — Йована Дукич (Срб), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Вероника Смолкова (Свк) и Йована Дукич (Срб) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 20.07.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Вероника Смолкова (Свк) — Йована Дукич (Срб). Это будет продолжаться вплоть до 19:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вероника Смолкова (Свк) — Йована Дукич (Срб):

победа Вероника Смолкова (Свк) – 0, ничья – 0, победа Йована Дукич (Срб) – 0

Прогноз на матч Вероника Смолкова (Свк) – Йована Дукич (Срб) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20.07.2024 :

Так как Вероника Смолкова (Свк) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Йована Дукич (Срб) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Вероника Смолкова (Свк) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Вероника Смолкова (Свк) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Вероника Смолкова (Свк) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Вероника Смолкова (Свк) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Вероника Смолкова (Свк) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Вероника Смолкова (Свк) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Вероника Смолкова (Свк) может и не устоять на ногах.

Йована Дукич (Срб) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Йована Дукич (Срб) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Йована Дукич (Срб), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Йована Дукич (Срб) должен быть в хорошей физической форме. Йована Дукич (Срб) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Вероника Смолкова (Свк) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Вероника Смолкова (Свк) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Вероника Смолкова (Свк) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Вероника Смолкова (Свк) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Вероника Смолкова (Свк) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Вероника Смолкова (Свк) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Йована Дукич (Срб) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Йована Дукич (Срб) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Йована Дукич (Срб) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Йована Дукич (Срб) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Вероника Смолкова (Свк) – Йована Дукич (Срб) 20.07.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Вероника Смолкова (Свк) и Йована Дукич (Срб). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Вероника Смолкова (Свк) и Йована Дукич (Срб). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Вероника Смолкова (Свк) и Йована Дукич (Срб) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Вероника Смолкова (Свк) и Йована Дукич (Срб) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Вероника Смолкова (Свк) и Йована Дукич (Срб) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Вероника Смолкова (Свк) в данный момент сильнее, нежели Йована Дукич (Срб), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Вероника Смолкова (Свк)

Так как Вероника Смолкова (Свк) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Вероника Смолкова (Свк) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Вероника Смолкова (Свк) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Вероника Смолкова (Свк) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Йована Дукич (Срб)

Никаких высот Йована Дукич (Срб) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Йована Дукич (Срб) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Йована Дукич (Срб) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Йована Дукич (Срб) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Вероника Смолкова (Свк) — Йована Дукич (Срб). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20.07.2024

Спортивные эксперты считают, что Вероника Смолкова (Свк) сейчас намного сильнее, чем Йована Дукич (Срб), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Вероника Смолкова (Свк) легко справится с таким соперником, как Йована Дукич (Срб). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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