«Джейк Пол (США)» – «Майк Тайсон (США)». 21.07.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Джейк Пол (США) проведет 21 июля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Майк Тайсон (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Джейк Пол (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 21 июля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Майк Тайсон (США), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джейк Пол (США) — Майк Тайсон (США):

победа Джейк Пол (США) – 1.33, ничья – 5, победа Майк Тайсон (США) – 3.1

Прогноз на матч Джейк Пол (США) – Майк Тайсон (США) Бои, титульный бой, 21 июля :

Так как Джейк Пол (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.33. В то же время Майк Тайсон (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 3.1.

История личных встреч

Джейк Пол (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Джейк Пол (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Джейк Пол (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Джейк Пол (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Джейк Пол (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Джейк Пол (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Джейк Пол (США) может и не устоять на ногах.

Майк Тайсон (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Майк Тайсон (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Майк Тайсон (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Майк Тайсон (США) должен быть в хорошей физической форме. Майк Тайсон (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Джейк Пол (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Джейк Пол (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Джейк Пол (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Джейк Пол (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Джейк Пол (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Джейк Пол (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Майк Тайсон (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Майк Тайсон (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Майк Тайсон (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Майк Тайсон (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Майк Тайсон (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Майк Тайсон (США) должен задуматься о своей обороне.

Джейк Пол (США) – Майк Тайсон (США) 21.07.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Джейк Пол (США) и Майк Тайсон (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джейк Пол (США) и Майк Тайсон (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джейк Пол (США) и Майк Тайсон (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джейк Пол (США) и Майк Тайсон (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джейк Пол (США) и Майк Тайсон (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джейк Пол (США) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Джейк Пол (США) — Майк Тайсон (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Майк Тайсон (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Джейк Пол (США)

Так как Джейк Пол (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Джейк Пол (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Джейк Пол (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Джейк Пол (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Майк Тайсон (США)

Последний раз Майк Тайсон (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Майк Тайсон (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Майк Тайсон (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Майк Тайсон (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Майк Тайсон (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Майк Тайсон (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Джейк Пол (США) — Майк Тайсон (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 21 июля

Никто не сомневается, что Джейк Пол (США) намного сильнее, чем Майк Тайсон (США), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Джейк Пол (США) легко справится с таким соперником, как Майк Тайсон (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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http://evolvegame.ru/cat3-848028-prognoz-na-match-kazanovakazanova-parentitaddiya-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-19-07-24/