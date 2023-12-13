«Имманувель Алим (США)» – «Виталий Губкин (Рос)». 21.07.24. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 21-го июля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Имманувель Алим (США) — Виталий Губкин (Рос). На ринге его участники появятся в 02:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Имманувель Алим (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 21-го июля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Имманувель Алим (США) — Виталий Губкин (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 02:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Имманувель Алим (США) — Виталий Губкин (Рос):

победа Имманувель Алим (США) – 1.1, ничья – 18, победа Виталий Губкин (Рос) – 8.95

Прогноз на матч Имманувель Алим (США) – Виталий Губкин (Рос) Бои, титульный бой, 21-го июля :

Из-за того, что все ставят на то, что Имманувель Алим (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.1. А котировка на то, что Виталий Губкин (Рос) будет сильнее повысилась до 8.95.

История личных встреч

Имманувель Алим (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Имманувель Алим (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Имманувель Алим (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Имманувель Алим (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Имманувель Алим (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Имманувель Алим (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Имманувель Алим (США) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Виталий Губкин (Рос) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Виталий Губкин (Рос) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Виталий Губкин (Рос) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Виталий Губкин (Рос) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Виталий Губкин (Рос) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Имманувель Алим (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Имманувель Алим (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Имманувель Алим (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Имманувель Алим (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Имманувель Алим (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Виталий Губкин (Рос) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Виталий Губкин (Рос) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Виталий Губкин (Рос) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Виталий Губкин (Рос) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Виталий Губкин (Рос), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Имманувель Алим (США) – Виталий Губкин (Рос) 21.07.24

Появление на ринге таких бойцов, как Имманувель Алим (США) и Виталий Губкин (Рос) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Имманувель Алим (США) и Виталий Губкин (Рос). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Имманувель Алим (США) и Виталий Губкин (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Имманувель Алим (США) и Виталий Губкин (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Имманувель Алим (США) и Виталий Губкин (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Имманувель Алим (США) является очевидным фаворитом, ведь Виталий Губкин (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Титульный бой Имманувель Алим (США) — Виталий Губкин (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Виталий Губкин (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Имманувель Алим (США)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Имманувель Алим (США) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Имманувель Алим (США) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Имманувель Алим (США) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Имманувель Алим (США) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Виталий Губкин (Рос)

Виталий Губкин (Рос) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Виталий Губкин (Рос) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Виталий Губкин (Рос) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Виталий Губкин (Рос) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Виталий Губкин (Рос) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Имманувель Алим (США) — Виталий Губкин (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 21-го июля

Так как Имманувель Алим (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Виталий Губкин (Рос).

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Имманувель Алим (США) — Виталий Губкин (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Имманувель Алим (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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