«Мехди Аит Эль Хадж (Фра)» – «Дон Сно (Нид)». 20.07.24. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 20-го июля должен состояться бой Мехди Аит Эль Хадж (Фра) — Дон Сно (Нид), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Мехди Аит Эль Хадж (Фра) и Дон Сно (Нид) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 20-го июля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Мехди Аит Эль Хадж (Фра) — Дон Сно (Нид). По Москве начало данного поединка будет в 19:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мехди Аит Эль Хадж (Фра) — Дон Сно (Нид):

победа Мехди Аит Эль Хадж (Фра) – 0, ничья – 0, победа Дон Сно (Нид) – 0

Прогноз на матч Мехди Аит Эль Хадж (Фра) – Дон Сно (Нид) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20-го июля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Мехди Аит Эль Хадж (Фра) станет победителем боя. Если выиграет Дон Сно (Нид), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Мехди Аит Эль Хадж (Фра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Мехди Аит Эль Хадж (Фра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Мехди Аит Эль Хадж (Фра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Мехди Аит Эль Хадж (Фра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Дон Сно (Нид) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Дон Сно (Нид) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Дон Сно (Нид) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Дон Сно (Нид) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Дон Сно (Нид) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Мехди Аит Эль Хадж (Фра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Мехди Аит Эль Хадж (Фра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Мехди Аит Эль Хадж (Фра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Мехди Аит Эль Хадж (Фра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Дон Сно (Нид) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Дон Сно (Нид) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Дон Сно (Нид) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Дон Сно (Нид) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Дон Сно (Нид) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Дон Сно (Нид) должен задуматься о своей обороне.

Мехди Аит Эль Хадж (Фра) – Дон Сно (Нид) 20.07.24

Появление на ринге таких бойцов, как Мехди Аит Эль Хадж (Фра) и Дон Сно (Нид) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Мехди Аит Эль Хадж (Фра) и Дон Сно (Нид). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Мехди Аит Эль Хадж (Фра) и Дон Сно (Нид) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Мехди Аит Эль Хадж (Фра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Дон Сно (Нид) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Мехди Аит Эль Хадж (Фра) — Дон Сно (Нид) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Мехди Аит Эль Хадж (Фра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Мехди Аит Эль Хадж (Фра) в данный момент сильнее, нежели Дон Сно (Нид), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Мехди Аит Эль Хадж (Фра)

Как бы Мехди Аит Эль Хадж (Фра) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Мехди Аит Эль Хадж (Фра) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Мехди Аит Эль Хадж (Фра) дрался на ринге только с представителями своей страны. Мехди Аит Эль Хадж (Фра) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Мехди Аит Эль Хадж (Фра) совершенно не работает над собственной защитой.

Дон Сно (Нид)

Сейчас Дон Сно (Нид) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Дон Сно (Нид) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Дон Сно (Нид) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Дон Сно (Нид) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Дон Сно (Нид) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Мехди Аит Эль Хадж (Фра) — Дон Сно (Нид). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20-го июля

Никто не сомневается, что Мехди Аит Эль Хадж (Фра) намного сильнее, чем Дон Сно (Нид), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Мехди Аит Эль Хадж (Фра) будет намного сильнее, чем Дон Сно (Нид), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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