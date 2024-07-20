«Мацеж Казечко (Пол)» – «Велиссон Пайва (Бра)». 20.07.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Мацеж Казечко (Пол) проведет 20.07.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Велиссон Пайва (Бра). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 19:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 19:30 по московскому времени Мацеж Казечко (Пол) и Велиссон Пайва (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20.07.2024, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Мацеж Казечко (Пол) и Велиссон Пайва (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Мацеж Казечко (Пол).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мацеж Казечко (Пол) — Велиссон Пайва (Бра):

победа Мацеж Казечко (Пол) – 0, ничья – 0, победа Велиссон Пайва (Бра) – 0

Прогноз на матч Мацеж Казечко (Пол) – Велиссон Пайва (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20.07.2024 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Мацеж Казечко (Пол) не очень выгодно, а вот Велиссон Пайва (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Мацеж Казечко (Пол) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Мацеж Казечко (Пол) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Мацеж Казечко (Пол) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Мацеж Казечко (Пол) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Мацеж Казечко (Пол) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Велиссон Пайва (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Велиссон Пайва (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Велиссон Пайва (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Велиссон Пайва (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Велиссон Пайва (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Мацеж Казечко (Пол) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Мацеж Казечко (Пол) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Мацеж Казечко (Пол) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Мацеж Казечко (Пол) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Велиссон Пайва (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Велиссон Пайва (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Велиссон Пайва (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Велиссон Пайва (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Велиссон Пайва (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Велиссон Пайва (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Велиссон Пайва (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Мацеж Казечко (Пол) – Велиссон Пайва (Бра) 20.07.24

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Мацеж Казечко (Пол) и Велиссон Пайва (Бра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Мацеж Казечко (Пол) и Велиссон Пайва (Бра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Мацеж Казечко (Пол) и Велиссон Пайва (Бра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Мацеж Казечко (Пол) и Велиссон Пайва (Бра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Мацеж Казечко (Пол) и Велиссон Пайва (Бра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Мацеж Казечко (Пол) — Велиссон Пайва (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Мацеж Казечко (Пол) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Мацеж Казечко (Пол) — Велиссон Пайва (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Велиссон Пайва (Бра).

Мацеж Казечко (Пол)

Мацеж Казечко (Пол) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Мацеж Казечко (Пол) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Мацеж Казечко (Пол) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Мацеж Казечко (Пол) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Мацеж Казечко (Пол) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Велиссон Пайва (Бра)

Прошлый бой Велиссон Пайва (Бра) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Велиссон Пайва (Бра) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Велиссон Пайва (Бра) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Велиссон Пайва (Бра) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Мацеж Казечко (Пол) — Велиссон Пайва (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20.07.2024

Вряд ли Мацеж Казечко (Пол) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Велиссон Пайва (Бра), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Мацеж Казечко (Пол) сейчас находится на пике формы, так что Велиссон Пайва (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Мацеж Казечко (Пол).

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