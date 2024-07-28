«Саманта Уортингтон (США)» – «Эдина Кисс (Вен)». 28.07.24. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 28.07.2024 состоится интересный поединок Саманта Уортингтон (США) — Эдина Кисс (Вен), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Сейчас Саманта Уортингтон (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 28.07.2024 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Эдина Кисс (Вен), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Саманта Уортингтон (США) — Эдина Кисс (Вен):

победа Саманта Уортингтон (США) – 0, ничья – 0, победа Эдина Кисс (Вен) – 0

Прогноз на матч Саманта Уортингтон (США) – Эдина Кисс (Вен) Бои, титульный бой, 28.07.2024 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Саманта Уортингтон (США) не очень выгодно, а вот Эдина Кисс (Вен) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Саманта Уортингтон (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Саманта Уортингтон (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Саманта Уортингтон (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Саманта Уортингтон (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Эдина Кисс (Вен) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Эдина Кисс (Вен) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Эдина Кисс (Вен) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Эдина Кисс (Вен) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Эдина Кисс (Вен) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Саманта Уортингтон (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Саманта Уортингтон (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Саманта Уортингтон (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Саманта Уортингтон (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Саманта Уортингтон (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Саманта Уортингтон (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Эдина Кисс (Вен) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Эдина Кисс (Вен) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Эдина Кисс (Вен) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Эдина Кисс (Вен) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Эдина Кисс (Вен) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Эдина Кисс (Вен) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Эдина Кисс (Вен) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Саманта Уортингтон (США) – Эдина Кисс (Вен) 28.07.24

Появление на ринге таких бойцов, как Саманта Уортингтон (США) и Эдина Кисс (Вен) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Саманта Уортингтон (США) и Эдина Кисс (Вен). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Саманта Уортингтон (США) и Эдина Кисс (Вен) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Саманта Уортингтон (США) и Эдина Кисс (Вен) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Саманта Уортингтон (США) — Эдина Кисс (Вен) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Эдина Кисс (Вен).

Саманта Уортингтон (США)

Так как Саманта Уортингтон (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Саманта Уортингтон (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Саманта Уортингтон (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Саманта Уортингтон (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Эдина Кисс (Вен)

На данный момент Эдина Кисс (Вен) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Эдина Кисс (Вен) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Эдина Кисс (Вен) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Эдина Кисс (Вен) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Эдина Кисс (Вен) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Саманта Уортингтон (США) — Эдина Кисс (Вен). Прогноз и ставки на матч. Бои 28.07.2024

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Саманта Уортингтон (США) — Эдина Кисс (Вен) собираются ставить на то, что сильнее будет Саманта Уортингтон (США), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Саманта Уортингтон (США) сейчас находится на пике формы, так что Эдина Кисс (Вен) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Саманта Уортингтон (США).

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