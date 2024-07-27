«Ситик Мудуев (Рос)» – «Тай-ван Клакстон (США)». 27.07.24. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Ситик Мудуев (Рос) проведет 27.07.2024, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Тай-ван Клакстон (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:30 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 27.07.2024 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Ситик Мудуев (Рос) — Тай-ван Клакстон (США). Это будет продолжаться вплоть до 03:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ситик Мудуев (Рос) — Тай-ван Клакстон (США):

победа Ситик Мудуев (Рос) – 1.41, ничья – 55, победа Тай-ван Клакстон (США) – 2.859

Прогноз на матч Ситик Мудуев (Рос) – Тай-ван Клакстон (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27.07.2024 :

Из-за того, что все ставят на то, что Ситик Мудуев (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.41. А котировка на то, что Тай-ван Клакстон (США) будет сильнее повысилась до 2.859.

История личных встреч

На данный момент Ситик Мудуев (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Ситик Мудуев (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Ситик Мудуев (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Ситик Мудуев (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Тай-ван Клакстон (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Тай-ван Клакстон (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Тай-ван Клакстон (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Тай-ван Клакстон (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Тай-ван Клакстон (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Ситик Мудуев (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Ситик Мудуев (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Ситик Мудуев (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Ситик Мудуев (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Ситик Мудуев (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Тай-ван Клакстон (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Тай-ван Клакстон (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Тай-ван Клакстон (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Тай-ван Клакстон (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Тай-ван Клакстон (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Тай-ван Клакстон (США) должен задуматься о своей обороне.

Ситик Мудуев (Рос) – Тай-ван Клакстон (США) 27.07.24

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Ситик Мудуев (Рос) и Тай-ван Клакстон (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Ситик Мудуев (Рос) и Тай-ван Клакстон (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Ситик Мудуев (Рос) и Тай-ван Клакстон (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Ситик Мудуев (Рос) и Тай-ван Клакстон (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Ситик Мудуев (Рос) легко справится с таким соперником, как Тай-ван Клакстон (США). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Ситик Мудуев (Рос) — Тай-ван Клакстон (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Тай-ван Клакстон (США).

Ситик Мудуев (Рос)

Как бы Ситик Мудуев (Рос) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Ситик Мудуев (Рос) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Ситик Мудуев (Рос) дрался на ринге только с представителями своей страны. Ситик Мудуев (Рос) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Ситик Мудуев (Рос) совершенно не работает над собственной защитой.

Тай-ван Клакстон (США)

Тай-ван Клакстон (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Тай-ван Клакстон (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Тай-ван Клакстон (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Тай-ван Клакстон (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Тай-ван Клакстон (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Ситик Мудуев (Рос) — Тай-ван Клакстон (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27.07.2024

Никто не сомневается, что Ситик Мудуев (Рос) намного сильнее, чем Тай-ван Клакстон (США), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Ситик Мудуев (Рос) и Тай-ван Клакстон (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Ситик Мудуев (Рос) выиграет с помощью нокаута.

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