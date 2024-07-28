«Тай Эмери (Авс)» – «Чариза Сигала (США)». 28.07.24. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Тай Эмери (Авс) — Чариза Сигала (США) на 28 июля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Тай Эмери (Авс) и Чариза Сигала (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 07:00.

Сейчас Тай Эмери (Авс) обладает несколькими чемпионскими титулами и 28 июля предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Чариза Сигала (США), так что вряд ли в 07:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Тай Эмери (Авс) — Чариза Сигала (США):

победа Тай Эмери (Авс) – 0, ничья – 0, победа Чариза Сигала (США) – 0

Прогноз на матч Тай Эмери (Авс) – Чариза Сигала (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28 июля :

Так как Тай Эмери (Авс) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Чариза Сигала (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Тай Эмери (Авс) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Тай Эмери (Авс) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Тай Эмери (Авс) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Тай Эмери (Авс) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Тай Эмери (Авс) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Тай Эмери (Авс) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Тай Эмери (Авс) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Чариза Сигала (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Чариза Сигала (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Чариза Сигала (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Чариза Сигала (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Чариза Сигала (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Тай Эмери (Авс) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Тай Эмери (Авс) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Тай Эмери (Авс) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Тай Эмери (Авс) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Тай Эмери (Авс) валится с ног. К тому же, Тай Эмери (Авс) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Тай Эмери (Авс) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Чариза Сигала (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Чариза Сигала (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Чариза Сигала (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Чариза Сигала (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Чариза Сигала (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Чариза Сигала (США) должен задуматься о своей обороне.

Тай Эмери (Авс) – Чариза Сигала (США) 28.07.24

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Тай Эмери (Авс) и Чариза Сигала (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Тай Эмери (Авс) и Чариза Сигала (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Тай Эмери (Авс) и Чариза Сигала (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Тай Эмери (Авс) и Чариза Сигала (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Тай Эмери (Авс) — Чариза Сигала (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Чариза Сигала (США) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Тай Эмери (Авс) — Чариза Сигала (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Чариза Сигала (США).

Тай Эмери (Авс)

Свою самую выдающуюся победу Тай Эмери (Авс) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Тай Эмери (Авс) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Тай Эмери (Авс) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Тай Эмери (Авс) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Тай Эмери (Авс) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Чариза Сигала (США)

В своей карьере Чариза Сигала (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Чариза Сигала (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Чариза Сигала (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Чариза Сигала (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Тай Эмери (Авс) — Чариза Сигала (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28 июля

В этом поединке Тай Эмери (Авс) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Чариза Сигала (США), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

В этом бою Тай Эмери (Авс) является очевидным фаворитом, ведь Чариза Сигала (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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