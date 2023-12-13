Райдер/Тоффанин — Кастаньола/Фондриест. Прогноз, ставки на матч. ITF (29.07.24)

29 июля в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Райдер/Тоффанин , а противостоять в этом поединке будет Кастаньола/Фондриест.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Райдер/Тоффанин — Кастаньола/Фондриест, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 29 июля, а его начало по МСК будет в 18:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Райдер/Тоффанин. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Райдер/Тоффанин — Кастаньола/Фондриест:

29 июля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Райдер/Тоффанин — Кастаньола/Фондриест. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 18:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Кастаньола/Фондриест, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Кастаньола/Фондриест выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Райдер/Тоффанин

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Райдер/Тоффанин находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Райдер/Тоффанин является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Райдер/Тоффанин умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Райдер/Тоффанин обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Райдер/Тоффанин может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Кастаньола/Фондриест

На этом турнире Кастаньола/Фондриест играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Кастаньола/Фондриест все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Кастаньола/Фондриест не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Кастаньола/Фондриест уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Кастаньола/Фондриест на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Кастаньола/Фондриест пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

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Райдер/Тоффанин — Кастаньола/Фондриест (29 июля), ставки и коэффициенты

Райдер/Тоффанин

Несмотря на внушительный возраст, Райдер/Тоффанин демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Райдер/Тоффанин гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Райдер/Тоффанин обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Райдер/Тоффанин снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Райдер/Тоффанин может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Кастаньола/Фондриест

Несмотря на свой молодой возраст, Кастаньола/Фондриест демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Кастаньола/Фондриест уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Кастаньола/Фондриест станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Кастаньола/Фондриест, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Кастаньола/Фондриест умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Кастаньола/Фондриест имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Райдер/Тоффанин — Кастаньола/Фондриест Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Райдер/Тоффанин и Кастаньола/Фондриест, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Райдер/Тоффанин и Кастаньола/Фондриест играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Райдер/Тоффанин, и Кастаньола/Фондриест неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Райдер/Тоффанин — Кастаньола/Фондриест: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Райдер/Тоффанин и Кастаньола/Фондриест, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Райдер/Тоффанин сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Кастаньола/Фондриест имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Райдер/Тоффанин – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Райдер/Тоффанин и Кастаньола/Фондриест на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Райдер/Тоффанин — Кастаньола/Фондриест. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Райдер/Тоффанин и Кастаньола/Фондриест.



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